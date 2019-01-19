قال إن شركات عالمية عملاقة تأمل في استغلال الغاز الصخري بالجزائر: ولد قدور: “من قال إن احتياطنا من النفط نضب فقد كذب”

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أن من يدعي بأن احتياطاتنا من النفط قد نضب فهو بعيد عن الحقيقة”، وأوضح انه “ليس لدينا نظام لقياس آبار النفط حتى يمكننا أن نقول بأنّ مخزونها نضب، لحد الوقت الراهن لا نعرف كم ننتج حقيقة وكم نستهلك وكم هي احتياطاتنا”، وكشف بأنّ مجمعات هامة مثل “بريتيش بتروليوم” و”توتال” تأمل في العمل في مجال استغلال الغاز الصخري بالجزائر.

وصرح ولد قدور، أول أمس، على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقية بين المجمعين الجزائري “سوناطراك” والفرنسي “توتال” من أجل استحداث مشروع مشترك لإنجاز مركب للبوليبروبيلان أنّ الجزائر تتوفر على ثالث مخزون عالمي كما أكدته هيئات دولية وعبر الساتل وهو ما جعل المجمعات تبدي رغبتها في العمل بالجزائر”، وقال إنّ “الجزائر بلد جذاب للغاية وهو ما تدركه جيدا المجمعات الأجنبية وعلينا إيجاد الصيغ الملائمة لمثل هذه الشراكة”.

وأوضح المدير العام لسوناطراك في نفس الإطار، أنّ “المحادثات والمفاوضات جارية على المدى الطويل وهناك تقدم إيجابي إلاّ أننا لم نتوصل إلى اتفاق، الأكيد أنّ هناك تقدما ولكن بحذر كي يمكننا ربط شراكة رابحة”.

من جانب آخر، صرّح ولد قدور أنّ “من يدعي بأن احتياطتنا من النفط قد نضب فهو بعيد عن الحقيقة”، مضيفا “ليس لدينا نظام لقياس آبار النفط حتى يمكننا أن نقول بأنّ مخزونها نضب، لحد الوقت الراهن لا نعرف كم ننتج حقيقة وكم نستهلك وكم هي احتياطاتنا”، مضيفا “ولا أحد يمكنه الإجابة على هذه الأسئلة، كل ما يقال هو مجرد تخمينات”، وقال في سبيل التبرير بأنّ “الجزائر بلد شاسع وثرواته مستغلة بنسبة أقل من 30 بالمائة”، معلنا عن”أخبار سارة في المستقبل”.

وفيما يتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال سوناطراك، يرى الرئيس المدير العام للمجمع بأنّ “إعادة تنظيم تفرض نفسها”، مشيرا إلى أنّ “حاليا 3000 مسؤول في مجال الموارد البشرية مجندون لهذه العملية” ويرى أنّه يجب إحداث ثورة في هذا المجال حتى لا تستمر هجرة عمال وإطارات المجمع نحو شركات وبلدان أخرى.

واختتم مسؤول سوناطراك حديثه بقوله سنتوصل في سنة 2019 إلى حلول جديدة لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمالنا وحماية تركيبتنا وتحفيزها والمحافظة عليها.

رزيقة.خ