نفى عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام لمؤسسة سونطراك، غلق التوظيف بالمؤسسة خاصة في الجنوب، مستدلا بتوظيف للعمال في سكيكدة وبعض ولايات الجنوب في الأسابيع الأخيرة. ودعا ولد قدور الشركات الوطنية إلى المشاركة في تصنيع المعدات الصناعية التي تستوردها سوناطراك حاليا من الخارج، والتي تكلفها فاتورة باهظة بما تتراوح قيمته بين 15 إلى 20 مليار دولار، ما سيسمح للشركات الوطنية من الاستفادة من الأموال المحولة من طرف سوناطراك لصالح الشركات الأجنبية. واتهم ولد قدور، خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش يوم دراسي حول تشجيع المؤسسات للإستثمار في مجال الطاقة، أغلبية العمال بعدم الجدية في العمل نظرا للظروف المناخية هناك، مؤكدا وجود عدد كبير من المناصب الشاغرة بسبب تخلي أصحابها عليها حيث سيتم تعويضهم.

ومن جهة أخرى أشار ولد قدور أن مصالحه ستعمل على تكوين الشباب خاصة في الحدادة والرصاصة قبل مباشرتهم للعمل في مناصبهم. وقال المدير العام لسوناطراك، إنه سيتم الاعتماد على المؤسسات الوطنية حتى ولم يكن المنتوج جيد، مؤكدا أنه سيتم التعامل أكثر مع المؤسسات المحلية لتشجيعها. وأوضح عبد المؤمن ولد قدور أن الجزائر ضعيفة في عدة مجالات أهمها الشركات الصناعية التي تعمل في مجال الطاقة، مؤكدا على ضرورة التحرك لتغطية هذا الضعف. وفي السياق ذاته طالب ولد قدور الشركات الوطنية بتغيير طريقة عملها وهيكلتها من أجل الوصول إلى شراكة مثمرة تخدم الاقتصاد الوطني.

بالمقابل، حث الرئيس المدير العام لسوناطراك أرباب المؤسسات الوطنية، على التعاون مع سوناطراك، والاستثمار في العديد من نشاطاتها لا سيما التصنيع و الدراسات الهندسية، من خلال استغلال الأيام الدراسية المنظمة بمركز المؤتمرات لتحديد فرص الشراكة و محاولة حصر العراقيل التي تحول دون إنجاح عملية الشراكة بين سوناطراك و المؤسسات الوطنية، سواء تعلق الأمر بالعمومية أو الخاصة.

في نفس السياق، أعلن المسؤول الأول على شركة سوناطراك عن توجهها إلى إنشاء مديرية أو مكتب على مستوى الشركة سيتكفل بمتابعة مسار إدماج الشركات الوطنية في أنشطة سوناطراك، بتقديم إجراءات تحفيزية للمسؤولين الناجحين في الرفع من معدل الإدماج على مستوى شركاتهم. وتأسف ذات المسؤول على عدم نجاح مبادرة مماثلة تم الإعلان عنها سنة 1994، في أيام إعلامية مماثلة لتشجيع الشركات الوطنية على مرافقة سوناطراك في نشاطاتها.

عمر ح