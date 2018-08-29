يتواجد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور بجمهورية البيرو، و سيلتقي مسؤولين ساميين بقطاع المحروقات للبحث في المسائل المتعلقة بالشراكة و الاستثمار، مع مسؤولين سامين في قطاع الطاقة بجمهورية بيرو.

حسبما علم لدى المجمع البترولي و الغازي.

وحسب ما أفاد به بيان لمجمع سنوطراك، فان ولد قدور حل أمس بعاصمة الببيرو، وسيلتقي بوزير الطاقة البيروفي، فرانسيسكو اسمود ميزانو، وكذا بنائب الوزير المكلف بالمحروقات ايدواردو الفريدو غيفارا دود، كما سيجري المسؤول الأول لسوناطراك محادثات مع مسؤولي الوكالة البيروفية المكلّفين بضبط ما قبل الإنتاج البترولي، و كذا رئيس مجلس إدارة الشركة البترولية الوطنية لبيرو “بتروبيرو”.

و أضاف البيان أن الرئيس المدير العام لسونطراك سيدرس خلال تواجده في بيرو المشاريع الغازية التي طورها المجمع في هذا البلد، حيث سيلتقي في هذا الإطار بمساهمين بالشركة البيروفية “تي جي بي” التي يملكها مجمّع متعدّد الجنسيّات، متكوّن من أناغاز و سوناطراك و الصّندوق الكندي للمعاشات “سي بي بي إي بي”.

و سيعقد الرئيس المدير العام لسوناطراك على هامش هذه الزيارة جلسة عمل مع طاقم مجمعه بمقر سوناطراك-بيرو لاستعراض المشروع البترولي الغازي “كاميسي”، الّذي يعد المجمع الجزائري طرفا فيه و لتقييم وضعية مشروع نقل الغاز “تي جي بي” وآفاق التنمية فيما يخصّ ّهذين المشروعين الهامين.

وسيتوجه ولد قدور إلى بوليفيا للمشاركة يومي الخميس و الجمعة في المنتدى الدولي للغاز و البتروكيمياء و الوقود الأخضر، وسيشارك ولد قدور خلال المنتدى في اجتماع حول التنقيب عن المحروقات و استكشافها، وهذا إلى جانب مسؤولي “غازبروم” ألكسي ميلر و “توتال” بتريك بوياني و ريبسول أنتونيو بروفو.

رزيقة.خ