أفاد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، بحاسي مسعود أن هناك شركات أجنبية عديدة ترغب في الاستثمار في الجزائر التي أصبحت بلدا مستقطبا. وأوضح ولد قدور في لقاء صحفي نشطه في أعقاب زيارة العمل قادته إلى ورقلة ، أنه يوجد من بين تلك الشركات الأجنبية إيني وبريتيش بتروليوم وشل والتي “هي مهتمة للغاية للاستثمار وإعادة إنعاش أنشطتها في الجزائر التي أصبحت بلدا مستقطبا بفضل الأمن الذي تنعم به “.

وأوضح ولد قدور خلال لقاء حول السياسة الاجتماعية للمجمع نظم بمنطقة ورقلة أول أمس أن ’’العامل يعد عنصرا أساسيا لمرافقة مجمع سوناطراك وتطويره”, مضيفا أن سوناطراك “هي مؤسسة الشعب الجزائري”.وقال ” إتخذنا قرارا من الآن فصاعدا أن كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والطبي والثقافي والرياضي سيتم تسييره على مستوى المديرية العامة من أجل ضمان تنسيق أفضل” . كما أشار كذلك أن فرع المجمع “طاسيلي للطيران” تعتزم فتح خطوط جديدة تربط ورقلة بمدن أخرى على غرار الجزائر العاصمة ووهران. وأكد أيضا أن انخراط سوناطراك “جد هام ذلك أننا لدينا مؤسسة مندمجة, والعلاقة مع النقابة جيدة”، ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ الاستراتيجية الاجتماعية للمؤسسة, سيما ما تعلق بجانب تحسين والتكفل الطبي بالعمال ومنتسبي منظومة ” الدفع من قبل الغير” التي تتكفل بجزء من التكاليف المخصصة للفحوصات الطبية على مستوى مختلف الهياكل الصحية التابعة للخواص المتعاقدة والمتواجدة عبر التراب الوطني. واغتنم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المناسبة لإبراز “الدور الهام المنتظر من الصحافة الوطنية في توجيه الرأي العام لخدمة الوطن مع ضمان معلومة صحيحة.” وذكر في هذا الصدد “أن الإعلام سيما منه ذي البعد الدولي حينما لا يكون معالجا بشكل جيد قد يسبب الكثير من المتاعب”. وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بقوله “أن الصحافة تعد مؤسسة ضرورية لعملنا”, مشددا على أهمية المسؤولية التي ينبغي الالتزام بها والمهنية لدى رجال الصحافة. وعلى هامش هذا اللقاء الذي جرى بحضور مسؤولي وإطارات المجمع والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني, أبرمت عدة اتفاقيات للرعاية بين سوناطراك وستة (6) نوادي رياضية محلية ناشطة في مختلف الرياضات. ويتعلق الأمر بشباب بني ثور والنادي الرياضي لبلدية تقرت وأمل ورقلة ومستقبل الرويسات لكرة القدم و نادي ورقلة لكرة السلة على الكراسي (سيدات) و نادي مصطفى بن بولعيد ( لكرة السلة).

عمر ح