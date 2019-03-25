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ولد قدور: سوناطراك مع الحراك الشعبي ولن نعاقب العمال المحتجين

Razika kherkhache 25 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 138 زيارة

قال الرئيس المدير العام لـ سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، إن الشركة تقف في صف الحراك الشعبي المطالب بمزيد من الديمقراطية والعدالة والشفافية في تسيير أمور البلاد، متعهدا بعدم اتخاذ اي اجراءات عقابية ضد الموظفين الذين انخرطوا في الحراك الشعبي السلمي.

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