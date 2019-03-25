ولد قدور: سوناطراك مع الحراك الشعبي ولن نعاقب العمال المحتجين

قال الرئيس المدير العام لـ سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، إن الشركة تقف في صف الحراك الشعبي المطالب بمزيد من الديمقراطية والعدالة والشفافية في تسيير أمور البلاد، متعهدا بعدم اتخاذ اي اجراءات عقابية ضد الموظفين الذين انخرطوا في الحراك الشعبي السلمي.