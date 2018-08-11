قال الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك عبد المؤمن ولد قدور، أن مكانة المجمع ستعزز ضمن الشركات العالمية الخمس الكبرى بفضل إستراتيجية التنمية 2030، وكشف عن تنافس نحو 14 شركة عالمية للدخول في شراكة المؤسسة الجزائرية للتسويق الدولي للمحروقات التي ستطلقها سوناطراك قريبا، نافيا تراجع واردات شركة “إيني” الايطالية، من الغاز الجزائري، وأكد أن هناك مفاوضات جارية بين الشركتين لشراء كل الغاز الجزائري.

وأوضح، ولد قدور، في تصريح صحفي، على هامش زيارة تفقدية إلى منشآت الشركة في ولاية بجاية، أول أمس، أن الإستراتيجية الجديدة لسونطراك، ستمكن من الانتقال إلى اتجاه آخر في تطورها، و قال انه يمكن تحقيق قفزة نوعية من خلال الأصول المتاحة للمجموعة ورسملة إمكانياتها البشرية والخبرة المكتسبة ، ولكن ذلك يتطلب القيام بإصلاح جدي للموارد البشرية للمجموعة-يقول ولد قدور الذي أعلن أن 2019 “سيكون بالنسبة للمجموعة سنة لتنفيذ عملية إصلاح الموارد البشرية باعتماد إستراتيجية أكبر وأكثر تفصيلاً لإدارة مصالح المجموعة بشكل أفضل”.

و بخصوص قانون المحروقات الذي أثيرت حوله الكثير و الذي هو قيد التحضير له، قال ولد قدور أن مراجعته أكثر من ضرورة.

من جانب آخر كشف ولد قدور عن 14 عرضا تلقاه المجمع للدخول في شراكة في مشروع الشركة الجزائرية للتسويق الدولي للمحروقات ومن 14 بلدا مختلفا، وهو ما يعكس حسبه للاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الدولية للجزائر، التي صارت محل إغراء لها.

وعن المنتجات التي ستسوقها الشركة المختلطة الدولية أوضح المسؤول ذاته، أن مخطط الأعمال هو الذي سيحدد الأوليات وما هي المنتجات التي سيتم البدْء بتسويقها أولا، وهل سيكون البترول الخام أو الغاز الطبيعي أم الـ”جي.أن.أل” أم المكثفات.

وعن الشراكة مع مجمع “ايني” الايطالي، نفى ولد قدور تراجع وارداته، من الغاز الجزائري، و قال أن سوناطراك قامت مؤخرا فقط بتوقيع اتفاقيات مع “ايني” على المدى الطويل وليس القصير والمتوسط، وكشف أن مفاوضات جارية مع الطرف الإيطالي لكي يشتري كامل الحصة التي تنتجها الجزائر من الغاز، وشدد على أن شركة “إيني”ترغب في رفع قدرات الإنتاج والتصدير، لتقوم هي بعدها بتسويقه في إيطاليا أو بلدان أخرى.

رزيقة.خ