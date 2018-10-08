نفا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، كل ما يتردد حول التوظيف بالمحسوبة داخل الشركة، مؤكدا بانه لا يعدو كونه “حديث أروقة” وبالتالي فهو لا يهم إدارة الشركة، وقال بان سوناطراك مجبرة بالتوسع في الخارج وإلا فإنها “ستختنق” وأعلن عن تجديد عقود تصدير الغاز نحو فرنسا قبل نهاية العام، وكذا التوقع على اتفاقية لإقامة وحدة لإنتاج البروبيلان في تركيا.

قال عبد المومن ولد قدور في ندوة صحفية نشطها على هامش توقيع اتفاقية مع مجمع “توال” الفرنسي لانجاز مصنع لنتاج البوليبروبيلان، بان “حكاية المعريفة في التوظيف موجودة في كل الشركات ولا يجب التركيز عليها”، مشيرا بان إدارة الشركة يهمها الإضافة التي يمكن أن تحققها للمجمع وليس ما يقال في أمور هامشية.

وبحسب الرئيس المدير العام لسوناطراك، فان المجمع ملزم على الانفتاح على الخارج وتدويل أنشطتها خارج الوطن، محذرا انه إذا استمرت الشركة في العمل فقط داخل الوطن فإنها “ستختنق وتموت” وقال بان الشركة مطالبة باقتحام الأسواق الأجنبية عبر مشاريع بالخارج، مشيرا إلى الصفقة التي أبرمتها سوناطراك لشراء مصفاة “اوغستا” بايطاليا إلى جانب مشاريع أخرى يجري التفاوض بشأنها مع الشركة الايطالية “ايني”.

وكشف ولد قدور، في السياق ذاته، عن إطلاق مشروع استثماري في تركيا قبل نهاية العام الجاري، وقال بان تركيا تستورد حاليا 2 مليون طن من المواد المكررة، ما يفتح المجال أمام سوناطراك للاستثمار من خلال انجاز وحدة لإنتاج البروبيلان بالشراكة مع متعامل أجنبي، حيث ستحوز سوناطراك على حصة في المشروع بنسبة 30 بالمائة، وستقوم بتموين المصنع بـ 450 ألف طن من البروبان لمدة 10 سنوات.

من جانب أخر، أعلن ولد قدور، قرب التوقيع على عقود لتجديد تصدير الغاز الطبيعي المميع إلى فرنسا، وقال بان المفاوضات مع الشركة الفرنسية “توتال” أوشكت على الانتهاء على أن يتم التوقيع على الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، مشيرا بان قرار سوناطراك بإطلاق فرع لتسويق وبيع النفط والغاز جلب اهتمام 14 شركة أجنبية دولية والتي ترغب في إبرام صفقات مع المجمع الوطني.

وأكد ولد قدور بان سوناطراك “لا تمارس السياسة” وكل ما تريده هو تطوير قدرات الشركة والبلاد، واعتبر بان التوقيع على اتفاقية مع توتال مؤشر ايجابي على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين جد ايجابية، وكذا الأمر بالنسبة للعلاقات الاقتصادية مع المغرب. مشددا على أن السياسة لا تؤثر على صفقات سوناطراك.

وأشار الرئيس المدير العام لسوناطراك، بان التوقيع على الاتفاقية مع الشركة الفرنسية “توتال” هي إشارة قوية إلى كل الشركاء الأجانب، وقال بان سوناطراك بصدد التفاوض مع عدة شركات عالمية في مجال استكشاف واستغلال المحروقات، على غرار المفاوضات الجارية مع شركة “ايسكون موبيل” الأمريكية، والشركة الايطالية “ايني” في مجال الاستكشاف البحري.

كما عاد ولد قدور، للحديث عن الصفقة التي أبرمتها سوناطراك لشراء مصفاة “اوغستا” والتي أسالت الكثير من الحبر، وقال بأنه من غير الطبيعي ولا المعقول انه تم تخصيص 2 مليار دولار سنويا لاستيراد المواد الطاقوية من الخارج، مشيرا بان الشركة وضعت مخططا لرفع قدرات الإنتاج، بحيث من المقرر استلام مصفاة الجزائر العاصمة بداية 2019، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 3 ملايين طن سنويا، والشروع قبل نهاية العام في انجاز وحدة حاسي مسعود، وقال بان الجزائر ستتحول بعد استلام هذه المشاريع من بلد مستورد للوقود إلى مصدر.

وبخصوص برنامج التنقيب البحري، قال ولد قدور، بان الدراسات التي أنجزت، كشفت وجود احتياطي هام من النفط والغاز في كل من سكيكدة بالنسبة للغاز و مستغانم للمخزون النفطي، موضحا بان سوناطراك ستقوم بحفر أولى الآبار البحرية خلال السداسي الأول من العام المقبل.

عمر ح