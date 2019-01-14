قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أن إنتاج سوناطراك لم يتراجع وأن حصتها في السوق تسير وفق اتفاق أوبك وأعلن عن عملية توظيف مباشر في المجمع، تشمل المتربصين المتخرجين من مركز التكوين التابع لسونطراك المتواجد بورقلة الحاليين والسابقين الذين لم يتحصلوا على منصب شغل.

وأوضح ولد قدور، أمس، في ندوة صحفية نشطها عقب زيارة عمل قادته إلى ولاية ورقلة، أن إنتاج سوناطراك لم يتراجع، بل انخفض تماشيا مع نظام الحصص الذي أقرته أوبك، وأكد أن المجمع يعتزم غدا توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع بتروكيماويات، مع الشركية الفرنسية، توتال، إضافة إلى عقود أخرى ستبرم مع متعاملين أتراك الشهر القادم.

من جانب آخر، أعلن ولد قدور عن عملية توظيف مباشر في المجمع، تشمل المتربصين المتخرجين من مركز التكوين التابع لسونطراك المتواجد بورقلة الحاليين و السابقين الذين لم يتحصلوا على منصب شغل.

وقال ولد قدور، أمس، خلال زيارته لورقلة، أنه تقرر التوظيف المباشر لفائدة المتربصين المتخرجين من مركز التكوين التابع لسوناطراك الواقع بمدينة ورقلة ، إلى جانب توظيف أيضا المتربصين الذين سبق لهم وأن تخرجوا من ذات المؤسسة التكوينية ولم يتحصلوا بعد على منصب شغل ، و أكد أن الجزائر ” تحتاج إلى مثل هذا النوع من التكوين المتخصص واليد العاملة المؤهلة، و شدد على ضرورة التكفل التام بالمتربصين طيلة فترة التكوين

وكان مركز التكوين التابع لسوناطراك الذي يضم 60 مقعدا، قد أعيد فتحه في جانفي الجاري بعد أن ظل مغلقا لعدة سنوات، حيث كان قد فتح أبوابه أمام المتربصين في جوان 2013 ، وقد تخرجت منه في وقت سابق أربع دفعات بعدد 128 متربص.

ويضمن المركز تكوينا في تخصص تلحيم الأنابيب لفترة تكوينية لـ 6 أشهر، ويتوفر على ثلاث ورشات وثلاث قاعات ، وقاعتين للأرشيف.

كما وقع ولد قدور على مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات، الأولى بين المعهد الجزائري للبترول ومديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية وتخص تكوين إطارات في تخصص التلحيم، وأخرى بين مديرية الشؤون الاجتماعية لسوناطراك ومديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، وتتعلق بتمويل عمليات تزويد مستشفيات المنطقة بالتجهيزات الطبية.

كما تم توقيع إتفاقية لذات المديرية مع مديرية الشباب والرياضة تخص تقديم دعم مالي لفائدة نادي مشعل حاسي مسعود لكرة القدم ، وأخرى مع المقاطعة الإدارية عين صالح تتعلق بتمويل عمليات تزويد مستشفى عين صالح بالعتاد الطبي .

وتفقد الرئيس المدير العام لسوناطراك وحدة إنتاج الآزوت الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني 49، والمستحدثة في إطار استثمار خاص، حيث تلقى شروحات وافية حول نشاط هذه الوحدة الإنتاجية بطاقة أنتاج 2 طن من الآزوت يوميا وتشغل 100 عامل، وستضمن عند دخولها حيز الاستغلال تزويد المؤسسات التابعة لسوناطراك والمستشفيات بالآزوت .

رزيقة.خ