عاد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، للحديث مجددا عن إقصاء المنتخب الوطني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، وصرح الوزير خلال حفل اختتام نهائيات الطبعة الصيفية الأولى للألعاب الإلكترونية لشمال أفريقيا 2017 أمس، أنه طلب من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي بتقييم المنتخب الأول عقب الفشل في التصفيات، حيث قال:” طلبت من رئيس الاتحادية القيام بتقييم عميق حول الأزمة التي يمر بها المنتخب الوطني، وفشله في التأهل إلى المونديال” كما حمله مسؤولية النكسات التي عرفها المنتخب الجزائري مؤخرا وأضاف:” لقد قدمنا كامل الدعم للاتحادية بمن فيها خير الدين زطشي من أجل تسهيل مهمة المنتخب الوطني، انه المسؤول عما حدث للمنتخب” وأكد ولد علي أنه أمر رئيس نادي بارادو، بتحضير منتخب قادر على تشريف الجزائر في المناسبات القادمة بداية من “كان” 2019 بالغابون، وقال:” على رئيس الاتحاد أن يحضر منتخبا قويا، ويتحدث مع اللاعبين، وأن يجري تقييما في أسرع وقت ممكن حول فشل المنتخب في التأهل”، من جهة أخرى عرج وزير الشباب والرياضة في حديثه، عن المدرب لوكاس الكاراز حين طالب زطشي بمحاسبة التقني الاسباني، وقال:” لم نطلب من الكاراز التأهل إلى مونديال روسيا، لكن هدفنا كان الفوز بتلك المقابلات، وبما أنه فشل فمن حق الجماهير أن تسأل عن سبب الإخفاق، وما على زطشي ومدربه هو أن يباشرا التقييم الذي لم يقوما به حتى الآن”

“على الاتحادية التحقيق في المواقف العنصرية المتورط فيها بلاكارد”

وطالب وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي من رئيس “الفاف” خير الدين زطشي بالتحقيق في ملفات الحصص العنصرية المتورط فيها التقني الفرنسي بلاكارد، وارتباط اسمه فضيحة “الكوطات” في فرنسا في عام 2010، وأمر قطع العلاقات معه فورا في حالة ما إذا ثبت تورطه فيها، حيث أبدى الوزير امتعاضه الشديد من خطوة زطشي بتوجيه الدعوة له من أجل الاستفادة بخبرة التقني الفرنسي لتقديم استشارات على مستوى المديرية الفنية والنهوض بكرة القدم، وقال:” لقد فوجئت باستدعاء خبير أجنبي، نحن مندهشون من هذه الخطوة” وأضاف:” إذا كان قد طالب نظام الكوطة ، فهو فعل عنصري، في كل الأحوال سنستفسر الاتحادية عن هذا الموضوع الموضوع، الفاف عليها التحقيق، من خلال الاتصال بالاتحادية الفرنسية لمعرفة الحقيقة، إذا كان ذلك صحيح فإنه لا مكان له بيننا”

عبد النور صحراوي