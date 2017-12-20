يلتقي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الأسبوع المقبل بمحافظي الحزب على مستوى 48 ولاية و ذلك على خلفية جملة الشكاوي التي رفعت من مناضلين و أمناء قسمات و أعضاء مكاتب المحافظات في بعض الولايات و التي نددوا فيها بما أسموه بالسياسة الإرتجالية و الإنفرادية و التصرفات الغير المسؤولة للبعض منهم .

وكشفت مصادر مطلعة ل ” الجزائر ” على أن تقاريرمن القاعدة وصلت ولد عباس مؤخرا على بعض المحافظين تضمنت مطالبة هذا الأخير بضرورة التدخل ووضع حد لبعض المحافظين المستغلين لمناصبهم و المتبنين للسياسة الإنفرادية وفي تسيير أمورالحزب على مستوى المحافظة وتهميش القواعد النضالية الأمر الذي دفع الأمين العام لعقد لقاء معهم الأسبوع المقبل لتوضيح الأموروإمتصاص غضب بعض القواعد النضالية في محاولة لتوفير الجو الهادئ لعقد دورة اللجنة المركزية في ظروف حسنة بعيداعن أية عراقيل فيما تم الحديث عن فرضية تغييرات قد تطال المحافظين .

هذا وتحركت القاعدة النضالية لجبهة التحرير الوطني على مستوى ولاية المسيلة من مناضلين وأمناء قسمات وأعضاء مكتب المحافظة بالولاية تنديدا بما أسموه بالأعمال الانفرادية التي يقوم بها المحافظ وما وصفوه بالسياسات المتعفنة التي ينتهجها مناشدين ولد عباس بالتدخل من أجل وضع حد لتجاوزاته.

واتهم هؤلاء المحافظ في التسبب في حالة الجمود التي يعرفها الحزب على المستوى المحلي بالإضافة لزرع الفتن والبلبلة داخل مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني وكان المحافظ حسب المعلومات المؤكدة قد إستفاد من عديد الامتيازات وذلك باستغلال منصبه الشيء الذي جعل هؤلاء يعبرون عن سخطهم لتصرفاته غير المسؤولة وضرب كتلة الحزب داخل المجلس الشعبي الولائي وكذا معارضته لرئيس المجلس الذي ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني.

وطالب هؤلاء من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالتدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات المحافظ الذي أصبحت واضحة للعيان.

زينب بن عزوز