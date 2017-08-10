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ولد عباس يلتقي المحافظين السبت المقبل

على بعد 10 أيام من شروعهم في دراسة ملفات الترشح :
ولد عباس يلتقي المحافظين السبت المقبل

eldjazair 9 أغسطس 2017 الوطني اضف تعليق 23 زيارة

يلتقي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس محافظي الحزب ورؤساء اللجان الإنتقالية يوم السبت المقبل وذلك بعد أن إنتهت أمس الآجال المخصصة لمن أراد منهم الترشح بإعلام الأمين كتابيا ليتم تعويضهم بآخرين قبل شروعهم في دراسة ملفات الترشح المنتظر أن تنطلق يوم 21 أوت المقبل.
ويندرج هذا اللقاء الذي يسبق دراسة ملفات الترشح في محاولة من الأمين العام للتشديد على المحافظين بضرورة دراسة الملفات جيدا وتقديم مرشحين أكفاء وذوي خبرة ليكون في مستوى التحدي الذي سيرفعه الحزب هو الظفر بلقب الأغلبية و إكتساح المجلس الولائية و البلدية و تعويض ما ضيعه الحزب العتيد في تشريعيات الرابع ماي الفارط و الذي فقد فيها أكثر من نصف مقاعده في قبة زيغود يوسف.
هذا وشرع حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس مبكرا في التحضير للمحليات المقبلة مقارنه مع الأحزاب الأخرى دشنها الحزب بجملة من شروط الترشح تمثلت في منح الأولوية للشباب والنساء و ذوي الخبرة والكفاءة العالية وأصحاب الأقدمية في النضال ومنح امتياز إضافي للمجاهدين وأبنائهم وأبناء الشهداء و لمن لهم إنجازات ميدانية حققوها طيلة مسيرته النضالية والعملية والأخذ بعين الإعتبار المصداقية والنزاهة والتجذر في الأوساط الشعبية والسيرة الطيبة مع الاستناد إلى تقييم وملاحظات مسؤولي القسمات والمحافظات و قطعت تعليمة ولد عباس الطريق على الذين ترشحوا ا في قوائم أخرى أو عملوا ضد الحزب في تشريعيات ماي 2017 و اشترطت لأول مرة على المترشحين دفع مبلغ ملي قدره 5000 دج جزائري للمترشح للمجالس الولائية و2500 للمترشح للمجالس البلدية إلى جانب إجبار المترشحين على التوقيع على تعهد وإلتزام يحوي ضرورة الإلتزم بالخط السياسي لحزب جبهة الوطني والقانون الأساسي وكذا النظام الداخلي إلى جانب بذل الجهود لإنجاح قائمة الأفالان في الإنتخابات المحلية .
ولا تزال عملية إيداع ملفات الترشح بالنسبة للمناضلين مستمرة لغاية 20 من شهر أوت الجاري على أن يشرع في دراستها على مستوى المحافظات بداية من 21 وإلى غاية 7 سبتمبر المقبل وترفع للمقر المركزي ليتم إعتماد القوائم النهائية يوم 9 سبتمبر القادم.
زينب بن عزوز

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