سيلتقي بداية الأسبوع المقبل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، بمحافظي الحزب على المستوى الوطني من أجل مناقشة الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا إليها رئيس الجمهورية،هذا وسيتم مناقشة الأمور النظامية للحزب والبطاقية وانتشار المناضلين، حيث سيتمحور جدول الأعمال على 3 نقاط أساسية .

كشفت مصادر من بين الأفلان أنه حدد رسميا هذا السبت 22 سبتمبر اجتماع الامين العام للحزب العتيد بمحافظيه في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، بفندق الأروية الذهبية بالجزائر العاصمة،وسيلتقي الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، بمحافظي الحزب على المستوى الوطني من أجل مناقشة الكثير من الأمور والمسائل التي تخص الحزب وتخص التحضير لرئاسيات 2019.

وحسب ذات الجهة سيتمحور اجتماع الرجل الأول في الحزب العتيد الذي سيجمع بأمناء المحافظات بكل ولايات التراب الوطني بالأساس حول الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذلك مناقشة الأمور النظامية للحزب والبطاقية وانتشار المناضلين، حيث سيتمحور جدول الأعمال على 3 نقاط أساسية تتمثل في جدول الأعمال يتمحور في ثلاث نقاط هي مناقشة الأمور النظامية على مستوى المحافظات،وتتبع توزيع البطاقات وعملية الانتشار، وتفعيل الجبهة الشعبية على مستوى الولايات والمحافظات.

رزاقي.جميلة