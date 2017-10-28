أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس على أن الأفالان كان ولا يزال القوة السياسية في البلاد.

وقال ولد عباس خلال اللقاء الذي جمعه أمس بأمناء المحافظات بمقر الحزب:” نحن في الحكم منذ أول رصاصة وسنبقى كذلك” وأضاف:”ونحن أيضا القوة السياسية الأولى في البلاد وسنحكم سنة 2019 كما عهدنا منذ أول رصاصة وسنحافظ على الحزب للأجيال المقبلة”.

وردا على سؤال وجه حول دور الجيش في رئاسيات 2019 المقبلة قال :” إن الجيش الوطني الشعبي مؤسسة تقوم بدورها الدستوري ولا تتدخل أبدا في مثل هذه الملفات ” و تابع “الشرعية الثورية لا تزال موجودة لكن لا وجود للشرعية العسكرية بأي شكل من الأشكال”. و قال أيضا:” الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يقبل أن يكون مرشح الجيش في رئاسيات 2019 ”

وعاد ولد عباس لتصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي و التي قال فيها أن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل تعرض لظلك كبير بإصدار مذكرة توقيف ضده بالتأكيد على أنها تصريحات تلزمه قالها كأمين عام لحزب و ليس كوزير أول ويتحمل مسؤولية تصريحاته وإنه ليس للأفالان أية مشكلة مع شكيب خليل.

وأشار ولد عباس إلى أن الحزب العتيد عازم على اكتساح المجالس الشعبية المنتخبة البلدية و الولائية وتعويض ما ضاع من مقاعد في المجلس الشعبي الوطني مشيرا إلى أن الحزب رشح الإطارات وخيرة مناضليه و قدم قوائمه في الآجال القانونية بعيدا عن ما يثار من قلائل لتشويه صورة العتيد ومحاولة إلهائه وقال:ما يقلقوناش نحن نحضر للانتخابات و الشعب معنا ” و أضاف:” وسلاح حزبه مع المواطنين هو ما أنجز منذ سنة 1999 من طرف رئيس الجمهورية “.

واستغل ولد عباس الفرصة ليجدد التأكيد على أن الدولة متمسكة بسياساتها الإجتماعية بوصف الأمر خط أحمر ولا تراجع عنها كما يحاول البعض الترويج لغير ذلك.

زينب بن عزوز