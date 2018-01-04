عبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عن استغرابه من التأويلات التي أعطيت للقاء الذي جمعه أمس بمنتدى رؤساء المؤسسات و المركزية النقابية والذي راح البعض لوصفها بالثلاثية الموازية وقال :” أعرف ثلاثية واحد رسمية تجمع الحكومة والباترونا ولا ثلاثية غيرها ولقائي مع سيدي السعيد و حداد من باب أن الأفالان حزب كبير و يجب أن يستشار في كبيرة و صغيرة تخص الوضع العام للبلاد “.

وأضاف ولد عباس خلال اللقاء الذي جمعه أمس مع المركزية النقابية ومنتدى رؤساء المؤسسات في مقر الست الأحرار بحيدرة ليس ضد الوزير الأول أحمد أويحي معلنا مساندته لجملة القرارات التي اتخذها باعتباره معينا من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذكر :” ندعم قرارات الحكومة التي اتخذها الوزير الأول أحمد أويحيى باعتباره معينا من رئيس الجمهورية و لا خلاف مع الأمين العام للأرندي أو ولا أسعى للإطاحة به كما يتم الترويج له “.

وجدد ولد عباس القول إن موقف الافلان واضح من خوصصة المؤسسات العمومية و التي أدرجها في خانة ” الخط الأحمر ” و الغير قابلة للنقاش غير أنه يرحب بالشراكة بين القطاع العام و الخاص دون التنازل عن المؤسسات العمومية للقطاع الخاص و قال :”القطاع العام استراتيجي لا فيه خوصصة ولا هم يحزنون” و تابع :” الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع شركائها الاجتماعيين والماليين في الثلاثية الأخيرة، لم تمس القطاع العام بشكل كامل بل خصت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط”.

المركزية النقابية ” عمود فقري ” و الباترونا ” وطنيون ”

ودافع ولد عباس عن رجال الأعمال الجزائريين بوصفهم بالوطنيين الذين يريدون خدمة بلادهم و الإتحاد العام للعمال الجزائريين و الذي نعته بالعمود الفقري للعمال الجزائريين و قال :” الإتحاد العام للعمال الجزائريين هو حليفنا و العمود الفقري للعمال الجزائريين و الباترونا أيضا أعرفهم جيدا و لدي ثقة فيهم و كلهم وطنيون “.

زينب بن عزوز