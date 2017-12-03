

يتجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس لعقد الدورة العادية للجنة المركزية نهاية شهر ديسمبر الجاري ليكون هذا الأخير في مواجهة مصيره بالبقاء أو الرحيل من على رأس الأمانة العامة.

وسيكون ولد عباس في مواجهة مناهضيه الذي ينتظرون هذه الفرصة لتجسيد مسعاهم بإسقاطه من على رأس الأمانة للحزب بعدما وصفوه بالوضعية الكارثية التي يتواجد فيها الحزب يطبعها التراجع على كافة المستويات من حيث الخطاب السياسي المتدني خلال الحملة الانتخابية الأخيرة و التي دفعت بالقيادات السابقة للخروج من صمتها والنزول لاستدراك ما يمكن استدراكه وذلك إلى جانب النتائج التي حصدها الحزب خلال الإستحقاقيين الانتخابيين الأخيرين و التي أبانت بالدليل لما وصل إليه الأفالان من فقدانه لما يقارب النصف من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني و لقب الأغلبية المطلقة ليتكرر الأمر ذاته في المحليات الأخيرة وهو الأمر الذي لم يتعود عليه حزب جبهة التحرير الوطني بحيث أكدت المصادر ذاتها أن أعضاء اللجنة المركزية الغاضين على ولد عباس و سياساته وممارسته الإقصائية التي أضعفت الحزب وهياكله وولدت غضبا كبيرا على مستوى القاعدة التي استبشرت في السابق في السابق بولد عباس غير أنها تطالبه اليوم بضرورة الرحيل من أجل مصلحة الحزب والإتيان بقيادة تكون في مستوى القوة السياسية الأولى.

وسيعمل بالموازاة مع ذلك تيار آخر داخل حزب الأفالان والذي استغل عودة الأمين العام السابق عمار سعداني للواجهة من بوابة المحليات وتصريحاته خلال الحملة الإنتخابية المنتقدة لولد عباس للعمل على عودة هذا الأخير لواجهة الأفالان ليكون الأمر بمثابة السابقة إن صدقت الفرضية خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية بعودة أمين سابق.

وسيصطدم مناهضو ولد عباس بجناح الراغبين في بقاء ولد عباس والمعولين على تجديد الثقة فيه و المقللين من مساعي الإطاحة بالأمين العام و الواصفين الأمر بمجرد الإشاعات التي تعمل قلة غاضبة داخل الحزب بدعم من القيادات السابقة على الترويج لهذه الفرضية غير المطروحة بالمرة داخل الحزب وأن ولد عباس سيبق أمينا عاما لغاية 2021 كما صرحها هو في العديد من خرجاته الإعلامية بحيث ذكرت مصادر سابقة أن المروجون لفرضية الإطاحة بولد عباس قلة قليلة مدعومة بكثرة من خارج الحزب أمام كثرة داعمة لولد عباس و الذين سيجددون الثقة فيه خلال الدورة العادية للجنة المركزية المقبلة “.

زينب بن عزوز