أعطي أمين عام الافلان جمال ولد عباس الضوء الاخضر للدفاع عن حكومة الوزير الأول ،عبد المجيد تبون التي لايزال الرئيس يثق فيها ، وعن وزير الصحة مختار حسبلاوي ،ودعا محافظي ورؤساء اللجان الانتقالية للأفالان بالتجند للمحليات في شهر نوفمبر المقبل لتدارك فضيحة التشريعيات السابقة التي كادت أن تعصف به بعيدا .

انتقد ولد عباس أمين عام الحزب العتيد أمس في ندوة صحفية بفندق الاروية الذهبية ببن عكنون بالعاصمة، مسار التعيينات في الجبهة التي بقيت خاضعة طيلة عقود من الزمن لمنطق المعريفة والمحسوبية،وكشف المتحدث امام الحاضرين من محافظي ورؤساء اللجان الانتقالية للأفالان والصحفيين ضرورة تفعيل التعليمة رقم 12، التي تعيد الهيبة للقاعدة والمناضلين الذين تم الاستغناء .

ودافع ولد عباس عن مسار الحزب على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها.

رهان على المحليات

دعا أمين عام “الافلان ” إلى التعبئة الشعبية قبيل الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في بداية شهر نوفمبر المقبل، وطالب بتكثيف العمل الجواري والتقرّب من المواطنين، مؤكدا أنّ الانتخابات المحلية حدث جد هام للحزب.

واعتبر، ولد عباس، انتصار جبهة التحرير في انتخابات المجالس البلدية والولائية “مطلب جد ضروري يجب بلوغه مهما كان الثمن.

وحسب الرزنامة التي حددها جمال ولد عباس لمحافظي حزبه تحضيرا للانتخابات المحلية، فإن هذا الموعد الانتخابي سيكون مقررا يوم الخميس 09 نوفمبر أو الخميس 16 من نفس الشهر .

وحدد الامين العام للافلان تاريخ 02 سبتمبر كآخر أجل لتسليم كل المحاضر المتعلقة بقوائم الترشيحات لقيادة الحزب.

ورد ولد عباس على المنشغلين بضيق الوقت أنه مطلع على التحضيرات الجارية للموعد الانتخابي، ووافق في الأخير على تمديد الآجال إلى 06 سبتمبر معتبرا يوم 12 سبمتبر المقترح من القاعة موعد متأخر.

ولد عباس يدافع عن وزير الصحة

دافع الامين العام لجبهة التحرير الوطني “أفلان “جمال ولد عباس، عن وزير الصحة مختار حسبلاوي، بعد الجدل الذي أحدثته حالات وفيات مسجلة بين الحوامل بسبب تدهورحالة مصالح التوليد بالمستشفيات العمومية الجامعية.

واعتبر ولد عباس في كلمته أمام محافظي الحزب أمس ‎ أن حالات الوفاة المسجلة في عدة مستشفيات عبر الوطن ضجة ،وأن الوزير غير مسؤول عليها لأن وضع المستشفيات لم يخلقه الوزير الجديد في ظرف شهر، معتبرا أن الحكومة هي الأفالان.

الآفلان يدعم حكومة عبد المجيد تبون

شدّد، جمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، في حديثه على أنّ “الأفلان” يدعم حكومة تبون التي لا يزال رئيس الجمهورية يثق فيها.

مشيرا إلى أنّ ما حدث في الأيام الأخيرة مجرد زوبعة في فنجان لا أكثر.

و اضاف المتحدث”: “لن أحلّل أو أناقش ما قاله رئيس الجمهورية”، و أردف: “التعليمات الأخيرة التي وجّهها رئيس الجمهورية دليل قاطع على أنّه الحاكم الفعلي وصاحب القرار في الجزائر، وله إطلاع على كل الملفات “.

وخاطب ولد عباس الحاضرين في اتجاه واحد وبخطاب جاهزسلفا، مفاده تلقى الضوء الأخضر بالدفاع عن الحكومة.

ورفض أمين عام الافلان الخوض في أي تحليل أونقاش يخص الرسالة التي قيل أن الرئيس قد وجهها للوزير الأول بخصوص رجال الأعمال.

مشيرا الى التعليمات التي وجهها هو إلى هياكل حزبه في المدة الأخيرة التي قال أنها مستمدة من دستور رئيس الجمهورية.

رفيقة معريش