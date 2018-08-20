قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إن عبان رمضان من بين الشخصيات الوطنية التي تعرضت للظلم، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر بإعادة الاعتبار له.

وأوضح ولد عباس، أمس، خلال إشرافه على احتفالية الحزب بذكرى مؤتمر الصومام في ولاية بجاية، أن المجاهد عبان رمضان هو من وضع قواعد الحرب مع فرنسا رغم وجود الكثير من خلافات وقتها، مؤكدا أنه كان صاحب شخصية قوية.

وطالب ذات المتحدث بنقل المتحف الذي يؤرخ لمؤتمر الصومام من ولاية تيزي وزو إلى ولاية بجاية وتحويله إلى مركز ثقافي كبير من أجل الكتابة الصحيحة لتاريخ الجزائر.

وقال ولد عباس، أن تاريخ الدولة الجزائرية انطلق من منطقة الصومام بولاية بجاية، وأشار أن منطقة الصومام هي منبع الثورة الجزائرية واليوم نقف وقفة إجلال للشهداء، وأوضح انه في 20 أوت 1955 قرر البطل زيغود يوسف قيام الثورة، كما قام عبان رمضان باتصالات واختارت المجموعة انعقاد المؤتمر من الصومام في بجاية، حيث كان الإيمان والقوة موجودين عند المجاهدين، رغم نقص الأسلحة.

وقال ولد عباس أن رئيس الجمهورية مند توليه الحكم عمل على رد الاعتبار للمجاهدين و الشهداء المهمشين منهم عبان رمضان، ومصالي الحاج.

رزيقة.خ