

كشف جمال ولد عباس الأمين العام للأفلان، أن الحزب دخل في مرحلة جديدة، وأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو المرشح للحزب وأن الأفلان لن يختار أي مرشح بديلا عن الرئيس بوتفليقة الذي يعتبر مرشحنا الوحيد لرئاسيات 2019.

وأضاف ولد عباس خلال مراسم تنصيب رئيس الكتلة البرلمانية محمد بوعبد الله، أنه كان تطبيقا لقرار الرئيس، الذي اختار معاذ بوشارب رئيسا للبرلمان، من اجل تدعيم حملة التشبيب في المناصب الحساسة في الدولة.

وعاد المتحدث لما وقع في المجلس الشعبي الوطني واصفا ذلك انه مجرد مشكل وقع في الطابق الخامس بين الرئيس السابق بوحجة والنواب.

وقال أن الحزب كشف الحقائق وأسقط الأقنعة، وأضاف مخاطبا الحاضرين “سيروا إلى الأمام وانسوا ما سبق ” .

وأن هناك تحديات مصيرية تزامنا مع اقتراب انطلاق الحملة الانتخابية، ما يتطلب تضافر كل الجهود لمواجهتها وإنجاح هذا الموعد الهام .

و خلال مراسيم تنصيب رئيس الكتلة البرلمانية للافلان ،أضاف ولد عباس، أن محمد بوعبد الله هو مناضل قديم في الحزب ومعروف بمواقفه المساندة لحزب وبرنامج رئيس الجمهورية.

رفيقة معريش