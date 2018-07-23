قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أنه سيلتقي الأسبوع القادم برئيس حركة مجتمع السلم، ويتم مناقشة العديد من القضايا الراهنة إضافة إلى مبادرة الحركة الخاصة بالتوافق الوطني.

وأوضح ولد عباس أمس في تصريح للموقع الالكتروني”سبق برس”، أن اجتماعه المنتظر برئيس حركة مجتمع السلم يدخل في إطار سلسة اللقاءات التي يجريها الأخير بخصوص مبادرة التوافق الوطني، مؤكدا أنه سيتطرق رفقة مقري، إضافة إلى ملف التوافق الوطني والاستحقاق الرئاسي القادم، إلى كافة الملفات والقضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام الوطني، كاشفا بأنه سيعقد ندوة صحفية لعرض حوصلة اللقاء

هذا و كانت حركة”حمس” قد وجهت دعوة لكل من جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي من اجل إجراء لقاءات لشرح مبادرة الحركة المتعلقة ب”التوافق الوطني”، بعد أن كانت وجهت العديد من الدعوات وقامت بالعديد من الاتصالات مع عدة أحزاب و تشكيلات سياسية قبلها، و اجتمعت مع قادتها كان آخرها اللقاء الذي جمع مقري وقادة “حمس” مع كل من رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس و رئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس الأسبوع الماضي.

و هذا وشهد اليومين الأخيرين الكثير من اللغط و المشاحنات بين “حمس” و الافلان على خلفية تصريح أدلى به ولد عباس حول الشيخ محفوظ نحناح والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحيى، حيث قال أنهما ساوما الرئيس بوتفليقة مقابل مساندته سنة 1999، ما دفع بالحركة الى “احتجاج”، وهو ما جعل الافلان يسحب كلامه و يعتذر و يصدر بيان توضحي وصف الأمر بمثابة التأويلات التي راحت بعض الصحف لنشرها لخلق البلبلة في الوقت أن الأمين العام لم يقصد ذلك سيما ما تعلق بمؤسس “حمس ” والذي أكد أنه كانت تربطه علاقات طيبة مع الرئيس بوتفليقة .

رزيقة.خ