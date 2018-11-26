قال السيناتور عبد الوهاب بن زعيم أن حزب جبهة التحرير الوطني بريحل الأمين العام السابق جمال ولد عباس سوف يعيد الإطارات المقصية، و سيفتح أبوابه لكل أبنائه المبعدين، فالإقصاءات و الديكتاتورية و الانفراد في القرار دهب مع ذهاب ولد عباس- على حد تعبيره.

وقال بن زعيم أمس في تصريح للصحافة على هامش مناقشة مشروع قانون المالية 2019 بمجلس الأمة، في رده على سؤال حول إمكانية عودة العديد من الإطارات و الشخصيات التي أبعدت عن الافلان في الفترة السابقة ، و في مقدمتهم عبد العزيز بلخادم، و عمار سعداني ، أن أبواب الحزب بذهاب ولد عباس مفتوحة أمام أبنائه من كل الأطياف و جميع الذين أقصوا في السابق، فبذهاب ولد عباس ذهبت الديكتاتورية و الإقصاء و الانفراد بالقرار-يقول بن زعيم.

وفي رده على سؤال آخر حول حملة جمع التوقيعات لإعادة ولد عباس على رأس الأمانة العامة للحزب، قال بن زعيم، أن هذه الحملة يقودها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب زوبيري وهو لا يمثل سوى نفسه و يتحمل هو مسؤولية ما يفعل، و كل الأعضاء يرفضون ما يقوم به رفضا قاطعا.

وعن القيادة الجماعية للحزب وان كانت تمثل الأغلبية، قال بن زعيم أن رئيس الحزب رئيس الجمهورية هو “الكل في الكل و كل قرار يتخذه نتفق عليه جميعا،” وعاد ليؤكد على انه بذهاب ولد عباس سوف يزدهر الحزب، و اعتبر أن ما يقوم به البعض بخصوص ضرورة تسيير الحزب من طرف الأكبر سنا- احمد بومهدي، قال بن زعيم انه إذا نظرنا إلى الأكبر سنا فهي المجاهدة ليلى الطيب ، لكن من حق بومهدي البحث عن “التموقع”، لكن لا يجب أن ننسى أن هناك إطارات أخرى بالحزب يمكن أن تسيره نحو مستقبل مزدهر.

من جانبه قال السناتو رعن الحزب محمود قصاري، انه حان الأوان للم شمل جميع الأطياف و التيارات في الحزب، و اعتبر أن المؤتمر الأخير للحزب وكل مخرجاته ومدخلاته، من الأمين العام، لجنة مركزية ومكتب سياسي تمثل تيار معين في الحزب و تم إقصاء الأطياف الأخرى، ونحن نريد أن تشارك كل الأطياف، و أضاف”لما تكون قيادة تشمل كل الحساسيات سيكون الحزب قوي وسندخل الرئاسيات بقوة، ويجب أولا لم شتات الحزب حتى نتمكن من دخول الرئاسيات بكل سهولة، ورغم هذا فكل الأطياف تساند رئيس الجمهورية وتنتظر الضوء الأخضر.

رزيقة.خ