أكد الأمين العام لحزب جبهة التحري الوطني جمال ولد عباس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إتخذ مؤخرا أربعة قرارات “رفعت رؤوس كل الجزائريين” و المتمثلة في ترسيم الأمازيغية كلغة وطنية، والتنصيب الفوري لأكاديمية اللغة الأمازيغية، و اعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر وأخيرا قراراسترجاع جماجم الشهداء وأرشيف الثورة من فرنسا واصفا إياها بالقرارت السيادية رفعت رؤوس الجزائريين.

وقال ولد عباس خلال لقاء جمعه بمنتخبي حزبه عن ولايات الغرب أمس في تيارت إن:” رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم درسا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر في 6 ديسمبر الفارط وأن ماكرون فهم الدرس”.

وعاد ولد عباس للحديث عن الـ 1000 مليار دولار التي كانت المادة الدسمة لأحزاب المعارضة خلال عرض الوزير الأول لمخطط عمله وكذا محليات 23 نوفمبر الأخيرة و الذي كان هذا الأخير قد رد عليها بالقول أن الشعب يعرف مصير 1000 مليار دولار الموجودة في الميدان ليجتر ولد عباس الحديث نفسه وذكر: “نعم لقد تم صرف كل الأموال لكن في السدود والجامعات وغيرها من المشاريع و لاأحد له محاسبة الدولة التي صرفت هذه الأموال لصالح الشعب و التنمية “.

و دعا ولد عباس بعض الجهات داخل الحزب لتوقيف ما وصفه بـ “التخلاط ” الذي أكد مرة أخرى أنه الحزب الأقوى في الجزائر بعدما وصل سجل انخراط 700 ألف مناضل وسيصل إلى مليون مناضل مع حلول 2019 معلنا رفضه التشكيك في إمكانيات الحزب العتيد ومكانته في الساحة السياسية الذي احترم اختيارات مناضليه قائلا: 95 بالمائة من اختيارات القاعدة احترمتها القيادة في الانتخابات المحلية التي سيطر فيها الحزب وعزز مكانته فيها.

زينب بن عزوز