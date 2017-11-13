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ولد عباس: “الجزائر مرتاحة ماليا”

قال إنه بإمكان الخزينة العمومية توفير أجور جميع العمال:
ولد عباس: “الجزائر مرتاحة ماليا”

eldjazair 12 نوفمبر 2017 الوطني اضف تعليق 33 زيارة

تحدث الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, جمال ولد عباس, امس الأحد بالجزائر العاصمة عن الظروف المالية للبلاد, حيث اعرب عن ارتياحه إزاء وضعية الخزينة العمومية التي بإمكانها كما قال توفير أجور جميع العمال.
وخلال تجمع نسوي نشطه في إطار اليوم 15 للحملة الانتخابية لتشريعيات 23 نوفمبر,أكد ولد عباس أن المرأة الجزائرية حققت العديد من المكاسب في مختلف المجالات سيما منها السياسية, والتي مكنتها من تقلد عدة مناصب قيادية في الدولة على غرار ترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وأشار في هذا الصدد, إلى أن تشكيلته السياسية “تواصل” نضالها من أجل الدفاع عن حقوق المرأة لتعزيز مكانتها على مختلف الأصعدة , مذكرا في هذا المنحى بأن حزبه قدم عدد كبير من المترشحات للمحليات القادمة, وهو الشأن الذي يعكس” قناعة الحزب بضرورة تواجد المرأة في المجالس البلدية و الولائية” من جهة و كذا أهمية الأدوار “المحورية” التي تؤديها (المرأة) في هذا المستوى من المسؤولية.
وبعد أن ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, بمساهمة المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية المجيدة و كذا صمودها خلال العشرية السوداء, تطرق إلى تواجد المرأة في الصفوف الأولى في مختلف القطاعات “الحيوية “في البلاد على غرار قطاعي التربية و الصحة.
وبالمناسبة, دعا السيد ولد عباس مترشحات حزبه إلى التركيز على العمل الجواري, والتواصل المستمر مع المواطنين,” لتعزيز الوعاء الشعبي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يعد — حسبما قال– أول قوة سياسية في الجزائر”.
نسرين.م

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