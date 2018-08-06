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ولد عباس: “أنت لا شيء أمام الرئيس يا بن يونس”

قال إن بوتفليقة هو مرشح الأفلان لمن لم يسمع بعد وهاجم "الأمبيا"::
ولد عباس: “أنت لا شيء أمام الرئيس يا بن يونس”

eldjazair 5 أغسطس 2018 الوطني اضف تعليق 70 زيارة

جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس التأكيد على أن مرشح الحزب هو عبد العزيز بوتفليقة وأن الشروط الدستورية هي الفيصل لكل من يريد أن يترشح لاستحقاقات 2019، وأضاف في السياق ذاته أنه لا يزعجه كل ما يقال عن الحزب لأنه ساهم في بناء البلاد ومستمر على النهج ذاته.
وقال ولد عباس خلال اللقاء الذي جمعه بالأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي: “مرشحنا هو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قلناها سابقا و نعيدها لمن لم يسمعها بعد، إنجازاته ملموسة و واضحة للعيان لا ينكرها إلا جاحد ومن يريد الترشح فله كل الحرية”.
وحملت خرجة ولد عباس أمس ردا آخر على مبادرة التوافق الوطني التي عرضتها قيادة “حمس” على قيادة الحزب الأسبوع ولكن هذه المرة بالحديث عن تنسيق وإستمرار التشاور مع الأحزاب التي يتقاسم معها الأفالان نفس وجهة النظر والمبادئ وقدرها بـ 26 حزبا بما فيها حركة البناء الوطنية التي تصنف ضمن الأحزاب الإسلامية المعتدلة، وذكر: “مازالت لدينا لقاءات مع أحزاب أخرى”.
ورفض ولد عباس في سياق منفصل الرد على التصريحات الأخيرة للأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس والذي أدرج مناشدات حزبي السلطة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح والإستمرار في خدمة البلاد في خانة ممارسة الضغط عليه في وقت أن القرار الأخير يعود له، وذكر: “حزب جبهة التحرير الوطني لديه ثقافة ولا يرد على أي كلام يقال، لديه خطة وبرنامج يعمل على تحقيقه رفقة شركاء وأحزاب مسؤولة أخرى.” غير أنه تراجع بعدها بعد إلحاح الصحفيين وكثرة الأسئلة حول عمارة بن يونس وعن إمكانية الإتصال به وعقد لقاء تشاوري بينهما، على غرار ما تم مع باقي الأحزاب انتفض ولد عباس وقال: “أتكلم عن بوتفليقة وأنتم تقولون عمارة بن يونس، لا تجوز المساواة ولا الجمع بين الرجلين، بوتفليقة أكبر منا جميعا”.
زينب بن عزوز

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