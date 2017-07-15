أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، وقد شملت هذه الحركة 28 ولاية و7 ولايات منتدبة، يأتي هذا التعيين في ظرف يتسم بتعيين حكومة جديدة بقيادة عبد المجيد تبون وانتظار البلد لاستحقاقات سياسية مهمة على غرار الانتخابات المحلية شهر نوفمبر والرئاسية مطلع 2019.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن الحركة شملت تعيين ولاة جدد على مستوى الولايات التالية أدرار، الشلف، باتنة، البليدة، البويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، الجلفة، جيجل، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، المدية، معسكر، وهران، البيض، اليزي، برج بوعريريج، الطارف، الواد، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، النعامة، عين تموشنت، غليزان، وعرفت ولايات بقائها من دون والي لفترة طويلة كحال عنابة في حين أن هناك ولايات عرفت فراغا على مستوى سلطة القرار بعد تعيين ولاتها في حكومة عبد المجيد تبون في 25 ماي الفارط، على غرار والي وهران عبد الغني زعلان الذي تم تعيينه وزيرا للأشغال العمومية في الحكومة الجديدة.

وشملت القائمة الكاملة للولاة والولاة المنتدبين الجدد كلا من بكوش حمو، واليا لولاية أدرار، بن منصور عبد الله، واليا لولاية الشلف، صيودة عبد الخالق، واليا لولاية باتنة العياضي مصطفى، واليا لولاية البليدة ليماني مصطفى، واليا لولاية البويرة دومي جيلالي، واليا لولاية تمنراست مولاتي عطا الله، واليا لولاية تبسة بن يعيش علي، واليا لولاية تلمسان قنفاف حمانة، واليا لولاية الجلفة فار بشير، واليا لولاية جيج لوح سيف الإسلام، واليا لولاية سعيدة درفوف حجري، واليا لولاية سكيكدة سلماني محمد، واليا لولاية عنابة سيعدون عبد السميع، واليا لولاية قسنطينة بوشمة محمد، واليا لولاية المدية لبقى محمد، واليا لولاية معسكرشريفي مولود، واليا لولاية وهران خنفار محمد جمال، واليا لولاية البيض بولحية عيسى، واليا ولولاية إليزي العفاني صالح، واليا لولاية برج بوعريريج بلكاتب محمد، واليا لولاية الطارف بن سعيد عبد القادر، واليا لولاية الوادي نويصر كمال، واليا لولاية خنشلة بداوي عباس، واليا لولاية سوق اهراس أحمودة أحمد زين الدين، واليا لولاية ميلة حجار محمد، واليا لولاية النعامة ويناز لبيبة، واليا لولاية عين تيموشنت براهيمي نصيرة، واليا لولاية غليزان، في حين تم تعيين زيبوش فتيحة، واليا منتدبا لبوزريعة بوشارب مهدي، واليا منتدبا للحراش. عبد العزيز عثمان، واليا منتدبا لباب الوادي. صادق مصطفى، واليا منتدبا للدار البيضاء. كياس بن عمر، واليا منتدبا لبئر مراد رايس رافع عبد القادر، واليا منتدبا لإن قزام زيدان لخضر، واليا منتدبا لتقرت.

وبعملية حسابية بسيطة قامت الرئاسة بإجراء تغيير “جذري” إن صح التعبير بالمقارنة مع التغيير الذي مس الولاة السنة الفارطة حيث قام رئيس الجمهورية بحركة جزئية لحقت بـ 18 ولاية أما هذه السنة فتم تعيين 28 والي جديد بمعدل تغيير 10 ولاة بالمقارنة مع السنة الماضية، ويأتي سياق القيام بالحركة في سلك الولاة بعد تعيين حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون، حكومة خلفت خمسة سنوات كاملة من تسيير الراحل عن قصر الدكتور سعدان عبد المالك سلال التي لم تعرف حركة كبيرة داخلها بالمقارنة مع الجهاز التنفيذي الحالي الذي يرأسه وزير السكن والتجارة السابق تبون الذي ضم عددا معتبرا من الوزراء الذين كانوا ولاة من قبل، حتى وسمت هذه الحكومة بأنها جهاز من التكنوقراط في ظل تراجع تمثيل أحزاب السلطة ” الأفالان ” و”الأرندي” لها داخل الجهاز التنفيذي، في وقت تعتزم الحكومة ترتيب أوراق الإنتخابات المحلية المقرر إجراؤها شهر نوفمبر القادم والدفع بالتنسيق لأول مرة بين الولاة والهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات لتحضير هذا الموعد الإنتخابي المهم بالنسبة للسلطة، في حين تتحدث بعض الجهات على اعتزام وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي توجيه تعليمة إلى ولاة الجمهورية يأمرهم من خلالها بالإستعداد لزيارات التفتيش والتفقد والتي سيقوم بها أعضاء الحكومة لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تقييم مختلف الورشات التي تم فتحها في الكثير من الولايات بالنظر إلى السياسة الجديدة التي يعتزم الوزير الأول عبد المجيد تبون تجسيدها على أرض الواقع خاصة في الشق الإقتصادي بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد وتوجه الحكومة نحو تطبيق شامل للنموذج الإقتصادي الجديد وتكثيف سياسة ” التقشف “.

إسلام كعبش