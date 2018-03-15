شرع وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في زيارة لإفريقيا بدأها أمس 14 مارس من الجزائر وتدوم إلى الأحد 18 مارس، حسب بيان للداخلية الفرنسية، حيث يشرف رفقة نظيره نور الدين بدوي على منتدى ولاة البلدين، كما يبحث عديد الملفات خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين الجزائر وباريس إلى جانب ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنقل الأشخاص .

ومن المقرر أن يفتتح الوزير الفرنسي مع نظيره نور الدين بدوي منتدى ولاة البلدين، شهادة على التعاون المكثف الجزائري – الفرنسي في مجال الحوكمة يضيف البيان، كما سيلتقي جيرار كولومب إلى جانب بدوي، كلا من الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، ومن بين المواضيع المقرر طرحها في هذه اللقاءات المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية يقول بيان وزارة الداخلية الفرنسية.

وسيُعقد اليوم ،بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، لقاءًا يجمع بين ولاة الجمهورية و كذا محافظي الجمهورية الفرنسية تحت إشراف كلٍ من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي، و كذا نظيره الفرنسي جيرار كولومب، وهذا لبحث مسائل تسيير الجماعات الإقليمية.

ويدخل هدا اللقاء في أيطار التعاون اللامركزي بين الجزائر وفرنسا،

وهو مفهوم منصوص عليه في القانون الجزائري،بين بلدين مستقلين في السيادة ،وسيعمل المجتمعون على فك اللبس في عديد القضايا وتذليل كل العراقيل القانونية بين الطرفين لتسهيل التعاون في أحسن الظروف دون التعرض لسيادة الدول أو المساس بإحدى خصوصياتها.

وسيحرص الولاة اليوم على الاستفادة من هذا التشريع القانوني بشرط موافقة السلطة المركزية،على كل مشاريع التنمية و التعاون واتفاقيات التنقل والجماعات الإقليمية مع الأخذ بعين الاعتبار برهانات العولمة ومشاكل الاختراق التي قد تتعرض لها عملية التوأمة بين الطرفين .

كما يسعى الجانب الفرنسي إلى إحراز مزيد من مشاريع التنمية المحلية التي تعود بالنفع أيضا على الطرف الجزائري دون المساس بمبادئ الجمهورية ولا قوانينها،كالزيارات المرتبطة بالاقدام السوداء التي تريد السلطات الفرنسية أن تضفي عليها مزيدا من التطبيع .

وتعد زيارة محافظي الجمهورية الفرنسية الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر.

اذ تشهد هذه الزيارة إنزالا فرنسيا كبيرا وفريدا من نوعه، مختلفا عن بقية زيارات المسؤولين الفرنسيين.

وتم اختيار المثال الفرنسي في تسيير الولايات بحكم ارتباط الجزائري بنفس النظام الذي كانت تسير عليه خلال فترة الاستعمار وهو نفسه النظام الذي لايزال معمولا به في الجزائر المستقلة ،بتقسيم الجماعات المحلية من بلديات ودوائر وولايات .

رفيقة معريش