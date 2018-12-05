وكيل أعمال بالاسيوس يبشر ريال مدريد

قال وكيل بالاسيوس في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية: “تحدثت معي فرق عالمية بشأنه، لكن ريال مدريد كان الأكثر اهتماماً، وبسبب الأحداث التي شهدها السوبر كلاسيكو توقفت المفاوضات، كان النادي جيداً معي ومع اللاعب ومع ريفر بليت”.

وتابع: “بسبب إقامة نهائي الليبيرتادوريس في سانتياغو بيرنابيو، ستكون الفرصة متاحة للحديث مجدداً خلال الأيام المقبلة، وأعتقد أن الطرفان سيتحدثان بعد المباراة الختامية، وقد ينتهي به المطاف لاعباً في صفوف ريال مدريد خلال العام المقبل”.

وأوضح ريناتو، أن برشلونة أرسل كشافيه لمتابعة اللاعب لكنه لم يهتم بشكل كبير بالتعاقد معه، وقال: “برشلونة جاء للحديث فقط، لم يتقدموا كما فعل ريال مدريد، لذلك فإنه لا وجود لمفاوضات جادة مع أي فريق باستثناء ريال مدريد، آمل أن ينتهي به المطاف معهم”.

ياسين.س