وقفة في غزة تضامناً مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية

شارك العشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في وقفة، اليوم الاثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، تضامناً مع أبنائهم.

ورفع أهالي المعتقلين، خلال الوقفة، صوراً لأبنائهم إلى جانب لافتات تطالب العالميْن العربي والإسلامي بنصرة المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. وقالت الفلسطينية رحاب كنعان، إحدى المتضامنات مع المعتقلين:” نتواجد هنا اليوم أمام الصليب الأحمر، كي نناشد العالم أجمع، أن أنقذوا أسرانا داخل السجون الإسرائيلية”.

وتابعت، في حديثها مع وكالة “الأناضول”: يعاني الأسرى من ظروف معيشية صعبة للغاية داخل المعتقلات، عدا عن المعاناة من الإهمال الطبي المتعمّد للمرضى هناك خاصة للمصابين بالسرطان والفشل الكلوي”. وأوضحت أن “أمهات الأسرى يعشن معاناة كبيرة أيضاً، في ظل استمرار منع إسرائيل بعض أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم داخل السجون”. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، غالبيتهم من سكان الضفة الغربية، وفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية.