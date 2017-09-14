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وقفة في غزة تضامناً مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية

yassin bouras 11 سبتمبر 2017 الحدث, العالم تعليق واحد 57 زيارة

شارك العشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في وقفة، اليوم الاثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، تضامناً مع أبنائهم.

ورفع أهالي المعتقلين، خلال الوقفة، صوراً لأبنائهم إلى جانب لافتات تطالب العالميْن العربي والإسلامي بنصرة المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. وقالت الفلسطينية رحاب كنعان، إحدى المتضامنات مع المعتقلين:” نتواجد هنا اليوم أمام الصليب الأحمر، كي نناشد العالم أجمع، أن أنقذوا أسرانا داخل السجون الإسرائيلية”.

وتابعت، في حديثها مع وكالة “الأناضول”: يعاني الأسرى من ظروف معيشية صعبة للغاية داخل المعتقلات، عدا عن المعاناة من الإهمال الطبي المتعمّد للمرضى هناك خاصة للمصابين بالسرطان والفشل الكلوي”. وأوضحت أن “أمهات الأسرى يعشن معاناة كبيرة أيضاً، في ظل استمرار منع إسرائيل بعض أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم داخل السجون”. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، غالبيتهم من سكان الضفة الغربية، وفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية.

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تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    13 سبتمبر 2017 في 12 h 38 min

    Daech et Al-Qaeda des marionnettes d’israél le 11.9 complot d’israél et Usa pour tuer les musulmans.Ces ouragans Harvey et Irma soldats d’ ALLAH pour punir Usa pour ces crimes contre les musulmans et son véto a israél si Donald Trump ne met pas fin a ces guerres et a israél le 13.9.2017 ALLAH extermine New York Washington et d’autres états par un ouragan Aâd pire Irma séisme plus 7 tsunami volcan apocalyptique déluge de Noé astéroïde les tornades tempête solaire si la fin du monde satan et les non musulmans a l’enfer.

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