وقفة تضامنية مع معتقلي “اكديم ازيك” في مدينة السمارة المحتلة

نظم متظاهرون صحراويون وقفة تضامنية مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة اكديم ايزيك” القابعين بسجون الاحتلال المغربي خاصة المضربين منهم عن الطعام بمدينة السمارة المحتلة للمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة, أن عشرات الصحراويين نظموا أمس وقفة تضامنية مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بسجون الاحتلال المغربي خاصة المضربين منهم عن الطعام مجموعة “اكديم ايزيك” بمدينة السمارة المحتلة, مطالبين الاحتلال المغربي بضرورة إطلاق سراحهم بصورة عاجلة.

وخلال الوقفة, رفع المتضامنون الاعلام الوطنية, مرددين الشعارات المطالبة بضرورة اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و كذا للمطالبة بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.

كما حمل المتضامنون الصحراويون صورا للمعتقلين السياسيين الصحراويين, معلنين تضامنهم المطلق واللامشروط مع الخطوة النضالية التي يخوضونها من وراء القضبان والمتمثلة في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ الفاتح من شهر نوفمبر الماضي.

وكانت محكمة سلا المغربية, قد أصدرت أحكاما تعسفية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك تتراوح ما بين السجن المؤبد و 20 سنة سجنا نافذا, وهي الأحكام التي لا تختلف عن تلك التي أصدرتها المحكمة العسكرية بحق نفس المجموعة سنة 2013 قبل أن تتراجع عن هذه الأحكام بفعل الضغط الدولي.

وتأتي هذه الأحكام الصورية, على خلفية العدوان العسكري الذي قامت به قوات الأمن المغربية على مخيم أكديم إيزيك يوم 8 نوفمبر 2010, وبسبب المواقف السياسية الرافضة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ما يقتضيه القانون الدولي.