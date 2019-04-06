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وقفة احتجاجية ضد سيدي السعيد أمس

شهدت اعتقال بعض النقابيين:
وقفة احتجاجية ضد سيدي السعيد أمس

idir demiche 6 أبريل 2019 الوطني اضف تعليق 26 زيارة

نظم أمس نقابيون من مختلف القطاعات المهنية، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، للمطالبة برحيل الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، وباقي القيادات.

وشارك في الوقفة نقابيون من قطاعات مختلفة، رفعوا خلالها شعارات تندد بسوء التسيير وتدعو لتغيير القيادة الحالية للمركزية النقابية.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية لخصوم سيدي السعيد، تدخلا لافتا من قبل عناصر الشرطة التي منعت المتظاهرين من الوصول إلى مقر المركزية النقابية، وحسب شهود عيان فقد تم اعتقال عدد من النقابيين من أمام مبنى الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

ف-س

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