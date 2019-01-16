سيشارك مجلس الأمة في أشغال الندوة الدولية ولـ”تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الإستقرار السياسي”، والسلم الاجتماعي وبناء السلام اليوم وغدا بالرباط المغربية.

ووفق بيان للمجلس، فإن عبد الحق كازي تاني، عضو مجلس الأمة، هو من يشارك في ندوة دولية حول “تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام”، وكذا الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي التي تنظمهما رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بالتعاون مع مجلس المستشارين المغربي وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك يومي 17 و 18 جانفي 2019، بالعاصمة المغربية الرباط.

ويتضمن جدول الأعمال دراسة المحاور التالية، المصالحة الوطنية من منظور العدالة الانتقالية، تجارب المصالحة: نتائج وتحديات، دور البرلمانات في تدعيم مسارات المصالحة، ودور المؤسسات الوطنية في مسارات المصالحة وضمانات عدم التكرار.

كما سيتم الإعلان عن تأسيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي والمصادقة على ميثاقها التأسيسي، وذلك تفعيلا لمضمون البيان الختامي للمنتدى البرلماني الاقتصادي لإفريقيا والعالم العربي: من أجل بناء نموذج متكامل للتعاون الإقليمي، والذي انعقد بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو.

من جانب آخر، شارك وفد من المجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الغرفة الثانية في البرلمان، أمس، بستراسبورغ بفرنسا في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال بيان للمجلس إن النائبين هدى طلحة نائب رئيس المجلس وعبد الله خياط سيمثلان المجلس في الاجتماع بصفتهما عضوين دائمين بالجمعية، ومن جهة أخرى، يشارك وفد برلماني جزائري من المجلس الوطني الشعبي في الاجتماع البرلماني الثامن رفيع المستوى لبرلمانات البلدان الأعضاء في الحوار (5+5) بالعاصمة المالطية فاليتا، ويضم الوفد النائبين عبد المجيد دنوني وعمار موسي بصفتهما عضوين دائمين بالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

إسلام.ك