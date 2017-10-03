الثلاثاء , أكتوبر 3 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / للمشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون:
وفد مشترك بين غرفتي البرلمان اليوم بأندورا

للمشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون:
وفد مشترك بين غرفتي البرلمان اليوم بأندورا

eldjazair 2 أكتوبر 2017 الوطني اضف تعليق 26 زيارة

يشارك وفد مشترك بين غرفتي البرلمان في اجتماعات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون المقرر عقدها بإمارة أندورا, ابتداء من اليوم والى غاية 5 أكتوبر الجاري, حسب ما أفاد به يوم امس الاثنين بيان لمجلس الأمة.
و أوضح المصدر, أن المشاركين في هذا اللقاء سيناقشون العديد من المواضيع منها “الأمن في منطقة منظمة الأمن و التعاون بأوروبا: مهام جديدة لتحديات جديدة “, وكذا مسألة “الأمن في الفضاء السيبراني” و ” الأمن البيئي: مواجهة التغيرات المناخية” و “تعزيز التربية كأداة لضمان الاستقرار والتنمية”.
كما سينعقد خلال هذه الدورة المنتدى البرلماني المتوسطي للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا تحت عنوان: “تعزيز الأمن والتعاون في منطقة المتوسط”.
ويتكون الوفد المشارك من نائب رئيس مجلس الأمة, زبير طوافشية و رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة, الهاشمي جيار إلى جانب نائبين من بالمجلس الشعبي الوطني.
جدير بالذكر أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE), ويحوز على صفة شريك في التعاون.
نسرين.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

المقصون والمنسحبون يطالبون بالقوائم الشرعية قبل 6 أكتوبر :
رقعة الغاضبين على ولد عباس تتسع

اتسعت رقعة الغاضبين بسبب قوائم الأفالان لمحليات 23 نوفمبر لحد مطالبة الأمين العام الحالي جمال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super