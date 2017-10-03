يشارك وفد مشترك بين غرفتي البرلمان في اجتماعات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون المقرر عقدها بإمارة أندورا, ابتداء من اليوم والى غاية 5 أكتوبر الجاري, حسب ما أفاد به يوم امس الاثنين بيان لمجلس الأمة.

و أوضح المصدر, أن المشاركين في هذا اللقاء سيناقشون العديد من المواضيع منها “الأمن في منطقة منظمة الأمن و التعاون بأوروبا: مهام جديدة لتحديات جديدة “, وكذا مسألة “الأمن في الفضاء السيبراني” و ” الأمن البيئي: مواجهة التغيرات المناخية” و “تعزيز التربية كأداة لضمان الاستقرار والتنمية”.

كما سينعقد خلال هذه الدورة المنتدى البرلماني المتوسطي للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا تحت عنوان: “تعزيز الأمن والتعاون في منطقة المتوسط”.

ويتكون الوفد المشارك من نائب رئيس مجلس الأمة, زبير طوافشية و رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة, الهاشمي جيار إلى جانب نائبين من بالمجلس الشعبي الوطني.

جدير بالذكر أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE), ويحوز على صفة شريك في التعاون.

نسرين.م