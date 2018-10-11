يشارك مجمع تثمين المنتجات الفلاحية، في الأيام الجزائرية بغرفة التجارة والصناعة في بوردو جيروند بفرنسا .وهذا من يوم الأربعاء 10 الى غاية السبت 13 أكتوبر2018 ، وهذا في إطار الشراكة بيمن القنصلية الجزائرية في بوردو ومنطقة أكتيان الجديدة. وستسمح التظاهرة بالترويج، للمنتجات الجزائرية بمجموعة من المنتجات المحلية، خاصة الزيتون ومنتجات التمور، إضافة غالى التين ومشتقاتها والخضر والفواكه،وسيتم عرض هذه المنتجات لتسليط الضوء على جودة وتنوع المنتجات الفلاحية الزراعية.

كما سيتم تنظيم معرض خاص لبيع المنتجات الجزائرية، بهدف التعريف بالإمكانيات الإقتصادية الجزائرية وترقية الإستثمارات خاصة في الفلاحة والزراعة الغذائية. ويشارك مجمع تثمين المنتجات الفلاحية في لقاء اقتصادي تحت عنوان الجزائر –فرنسا فرص الإستثمار والشراكة.

عمر ح