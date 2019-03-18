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وفد جزائري عند ماكرون اليوم

Djalila Rezzaki 18 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 218 زيارة

من المقرر أن يستقبل المستشار الدبلوماسي الفرنسي أوريون لو شوفالييه، ومستشار شمال إفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الاثنين، وفدا جزائريا، للحديث عن المسيرات السلمية وعلاقات البلدين، وحسب ما تناولته مواقع فرنسية، سيتحدث الوفد الجزائري، عن العلاقات التي تربط البلدين، كما سيخفف من حدة التخوفات، التي تحاول بعض الجهات الناشطة بفرنسا، زرعها، قصد إثارة الفتنة بين البلدين
ومن بين الوفد، رئيس الفضاء الفرانكو جزائري حكيم عليق، نائب عمدة بونييي سور مارن، أكلي ملولي، رئيس جماعة ميزاب أوروبا عبد الله زكري، كما سيستقبل، نورة شداد رئيسة الفضاء الفرانكو الأمازيغي بكريتاي، الكاتبة الصحفية نادية سالم، الفنانة سميرة براهمية، ونائب عمدة بلدية بونتو كومبو سفيان غزلان، بالاضافة وحسان مباركي منتج سيناريو، وسعيد شعبان، ورئيسة جمعية ”موازييك” فايزة قيدوم بوزياني، والنقابي عثمان معمري، وليلى بيوت مناضلة، ومسير مؤسسة سعيد شعبان وغيرهم من القائمة الطويلة
رزاقي.جميلة

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عن Djalila Rezzaki

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