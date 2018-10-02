وفد برلماني مشترك بين الغرفتين يشارك في أشغال منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

أعلن مجلس الأمة، عن مشاركة وفد برلماني مشترك بين الغرفتين، في اجتماعات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE)، المقرر عقدها في الفترة ما بين 03 و 06 أكتوبر 2018، بالعاصمة القرغيزية بيشكك (جمهورية قيرغيزستان).

ويتكون الوفد، حسب بيان تحوزه “الجزائر” من الهاشمي جيار، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، رئيس الوفد، زوبير طوافشية، عضو مجلس الأمة، يحي عبد الرحمان، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عزوق سعيدة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

وسيتدارس المشاركون موضوعا رئيسيا بعنوان:” تعزيز الحوار الأمني في آسيا الوسطى ودول الجوار” كما يتضمن جدول أعمال الدورة بالإضافة إلى اجتماع اللجنة الدائمة، اجتماع ثلاث جلسات للجمعية تخصص الجلسة الأولى لمواجهة التحديات والتهديدات الجديدة في المناطق الحدودية من خلال تعزيز الثقة والتعاون الاقليمي،و الجلسة الثانية المنتدى المتوسطي الجيوسياسية في آسيا الوسطى ومنطقة البحر الأبيض المتوسط تجاوز تحديات الهجرة، التجارة والبيئة،والجلسة الثالثة تخصص لتعزيز مشاركة المواطنين في بناء مجتمعات آمنة.

وحسب بيان مجلس الأمة أكد ان البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE)، ويحوز على صفة شريك في التعاون، ويأتي هذا النشاط البرلماني المشترك بين الغرفتين، في الوقت الذي يعيش المجلس الشعبي الوطني حالة انسداد تاريخية حيث يسعى النواب للإطاحة بالرجل الثالث في القبة السفلى في حين أن الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح يواصل نشاطاته ولا يعترف بالأزمة التي يشهدها المجل الشعبي الوطني حيث أمضى على بيان النشاط المشترك بين الغرفتين وغير معترف بما قام به نواب الأغلبية في الغرفة السفلى بتجميد أنشطة كل هياكلها إلى غاية استقالة رئيس المجلس السعيد بوحجة ولا يعترف حتى بقرار وزارة الخارجية التي ألغت زيارات الصداقة في خضم السجال القائم في المجلس الشعبي الوطني و احتدامه،حيث أبرقت وزارة الشؤون الخارجية إلى جميع السفارات المعتمدة في الجزائر ببرقية تأجيل كل اللقاءات المبرمجة مع لجان الصداقة البرلمانية وحسب رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية اليابانية، أكد النائب لخضر بن خلاف إلغاء نشاط برلماني كان مقررا تنظيمه أمس مع سفير اليابان بالجزائر على الساعة الـ11 عشر،كما أجلت زيارة كل من سفير كوريا في الجزائر على الساعة الثانية زوالا والسفير التونسي.

رزاقي.جميلة