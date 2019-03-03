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وفد برلماني جزائري يشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا

islam kaab 3 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 41 زيارة

يشارك وفد برلماني جزائري في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي, وذلك في الفترة ما بين 4 و9 مارس الجاري بمدينة جوهانسبورغ (جنوب افريقيا), حسب ما افاد به يوم الأحد بيان لمجلس الامة.
وأوضح ذات المصدر أن المشاركين في هذه الاجتماعات سيناقشون موضوع “اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا في افريقيا: من أجل حلول دائمة للنزوح القسري”.
كما سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدة مواضيع من بينها “إدارة الديون ومكافحة الفساد في افريقيا”, “برنامج العمل للعام 2019” وكذا “المخطط الاستراتيجي للفترة 2019 – 2023”.
وسيمثل الجزائر في هذه الاجتماعات عضو مجلس الامة عبد القادر مولخلوة الذي هو ايضا عضو في البرلمان الافريقي.

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