قام أمس وفد برلماني جزائري رفيع المستوى يرأسه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات الخارجية، جمال بوراس، بزيارة المجلس الوطني الصحراوي بمناسبة الذكرى 42 لتأسيسه، وكان في استقبال الوفد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي، حيث أكد بدوره أن المؤسسة البرلمانية هي بمثابة إستجابة للتطور الحاصل على مستوى سيرورة العمل الوطني، والتغييرات والمتطلبات التي وقعت في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية،السياسية والقانونية داخل المجتمع، كما أن البرلمان تطور نتيجة مراحل وتجارب عديدة كما أنها تضطلع بمهامها الدستورية جنبا إلى جنب مع المؤسسة التنفيذية و القضائية في ممارسة مهامها الرقابي، وفي سياق ذي صلة ألقى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات الخارجية، جمال بوراس، كلمة بمقر المجلس أمام إطارات هامة أن البرلمان الصحراوي سيلعب دورا مهما في تمثيل الشعب والدولة على الصعيد الخارجي ،كما سيضيف دوره الإستشاري والتعبوي وتعزيز اللحمة الوطنية، وأضاف بوراس أن الجزائر تدعم القضية الصحراوية دعما كاملا ،من خلال مساندة الشعب الصحراوي لان قضيته عادلة ومن حقه تقرير مصيره ،مناشدا كافة الهيئات الدولية إلى التحرك العاجل ومرافقة كل ما يخدم مصير الشعب الصحراوي الأعزل، لأنه لا بديل عن تقرير المصير.

رزاقي.جميلة