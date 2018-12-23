تشد اليوم تشكيلة المنتخب الوطني المحلي، الرحال نحو العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا للقاء الذي سيجمعه بمنتخب قطر هذا الخميس 27 ديسمبر، في إطار التحضيرات التي يخوضها المنتخبات تحسبا للاستحقاقات المقبلة. وستسافر بعثة “الخضر” إلى الدوحة عبر رحلة عادية للخطوط الجوية الجزائرية، بوفد يضم 35 فردا من بينهم 18 لاعبا، قد تم الإعلان عن أسمائهم في وقت سابق، من بينهم لاعبين اثنين فقط ينشطان خرج البطولة الوطنية ويتعلق الأمر بكل من يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري، وهي المواجهة التي ستكون مهمة جدا لهذه التشكيلة واللاعبين المحيين الذين سينالون فرصة كبيرة من أجل لفت انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي، وحجز مكانة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019. وسيكمل رفقاء بورديم عبد الرحمن، تربصهم الذي انطلق الخميس الماضي بمركز المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، في العاصمة القطرية الدوحة قبل موعد الخميس القادم أين ستجرى المواجهة دون حضور الإعلاميين والجمهور بطلب من مسؤولي منتخب “العنابي” الذي يحضّر لنهائيات كأس آسيا شهر جانفي الداخل. وفي سياق آخر، قام الناخب الوطني، جمال بلماضي، بالحديث مع لاعبيه المحليين، بمركز سيدي موسى، قبل انطلاق الحصة التدريبية، لعشية أول أمس، الجمعة. وأظهرت الصور التي وضعها الحساب الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الخضر”، وهو يتحدث بجدية مع زملاء بن غيث. ويسعى المُدرب السابق لنادي الدحيل القطري لتحفيز المحليين، ودفعهم لبذل مجهودات مُضاعفة بُغية الحصول على ثقته في المُستقبل القريب. وكان وزير الشباب والرياضة محمد حطّاب، قد قام أمس مجاملة لسيدي موسى أين يخوض “الخضر” تربصهم، حيث كانت الفرصة للوزير من أجل الوقوف على تحضيرات أشبال المدرب بلماضي قبل ودية قطر، كما أردا توجيه رسالة تشجيع للاعبين المحليين الذين يشكلون نواة المنتخب الذي سيواجه المنتخب القطري في آخر موعد تحضيري قبل نهاية السنة الجارية.

عادل.ب