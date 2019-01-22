وفد أمني جزائري رفيع يشارك في أشغال المنتدى الدولي حول الأمن بفرنسا

شارك اليوم وفد جزائري بقيادة قائد الدرك الوطني، العميد غالي بلقصير و ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني و القنصل العام للجزائر بمدينة ليل الفرنسية، رشيد بلباقي،في أشغال الطبعة الـ11 للمنتدى الدولي للأمن السيبراني التي انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة ليل بفرنسا

وخصصت الطبعة الـ11 لهذا المنتدى التي تختتم أشغاله يوم غد الأربعاء لـ “الأمن و الحياة الخاصة ” أو ” سيكوريتي باي ديزاين”.وحسب المنظمون فان أكثر من 8000 متدخل و خبير يمثلون 80 بلدا يشاركون في الأشغال التي افتتحت صبيحة اليوم من طرف كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، لوران نوز

يذكر أن هذا المنتدى يندرج ضمن مسعى حول التفكير و التبادل في إطار ترقية رؤية جماعية حول الأمن السيبراني، حيث يعتبر المنتدى بمثابة حدث أوروبي للتفكير يضم جميع الفاعلين في الثقة الرقمية

وخلال اليوم الأول من هذا المنتدى الدولي، سيبحث المشاركون مسألة حماية المعطيات الشخصية و الأمن، و قد تمت الاشارة الى أنه في عهد الارتباط الالكتروني الفائق يبقى ” الأمن و الحياة الخاصة ” تحديا لجميع الأوقات ويدعو الى رد شامل، كما أن الأمر سيتعلق على المستوى المجتمعي و كيفية تأطير تطوير استعمالات جديدة دون كسر الابتكار

وعلى المستوى القانوني و المعياري، سيعكف المشاركون على وضع أطر المطابقة متطورة، أما على المستوى العملياتي فسيتطرقون الى كيفية تغطية جميع مراحل دورة حياة البرماجيات و التجهيزات،ولهذا الغرض يشكل المنتدى إطارا لتبادل الخبرات و المعرفة حول أمن المعطيات الشخصية بمجرد تصميم المنتجات الالكترونية من طرف المؤسسات

رزاقي.جميلة