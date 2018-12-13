وفاة 8 أشخاص اختناقا بالغاز في وهران وغليزان

توفي تسعة اشخاص اختناقا بكل من ولايتي وهران وغليزان جراء استنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون حسب بيان لمصالح الاعلام التابعة للحماية المدنية.

وحسب ذات المصادر، فإن من بين الأشخاص التسعة الذين وافتهم المنية، اربعة أشخاص بولاية وهران تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة ببلدية عين الترك و كذا وفاة اربعة أشخاص آخرين، من عائلة واحدة بولاية غليزان، في حين تم إسعاف 83 شخصا آخرا بعدة ولايات.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة و الحذر، بإتباع النصائح الوقائية التالية للحفاظ على أرواحهم منها القيام بصيانة دورية و دائمة لمختلف أجهزة التدفئة وفتح التهوية لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل وأماكن اجهزة التدفئة، كما دعت كافة المواطنين الاتصال على الرقم 14 في حال وجود خطر والقيام بتهوية المكان.