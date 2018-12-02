وفاة المجاهد عثمــــــان بلــوزداد

توفي صبيحة اليوم المجاهد عثمان بلوزداد رحمه الله (2018-1929) عن عمر يناهز 89 عاما.

ولد ببلكور من عائلة عريقة في النضال والجهاد تنحدر من ڨنزات وكان عضوا فاعلا في المنظمة الخاصة رفقة أخيه محمدبلوزداد (1952-1924) أحد أبرز نشطاء الحركة الوطنية والعقل المؤسس للعمل الثوري المسلح.

وكان عثمان بلوزداد،رحمة الله عليه، من فواعل اللجنة الثورية للوحدة والعمل وأحد أعضاء مجموعة 22.

عرف السجون الاستعمارية مذ ألقي عليه القبض يوم 7 نوفمبر 1954 بعد عمليته الشهيرة “بترول موري”.

للتذكير فإن أخاه الشهيد سحنون بلوزداد مات تحت التعذيب بسجن الحراش. ويعتبر الفقيد آخر واحد من اثنين من مجموعة مفجري الثورة المباركة الذين بقوا على قيد الحياة إلى أن فارقنا اليوم تاركا وراءه مجاهدنا عبد القادر العمودي آخر عنصر في مجموعة ال 22 عليهم الرحمة والرضوان جميعا.

اللهم ارحمه برحمتك واحشره في جنات خلدك مع الصالحين والصديقين ورفقاءه من الشهداء والمجاهدين العاملين المخلصين.