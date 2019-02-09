وفاة الفنان عبد القادر تاجر

انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم السبت، الفنان المسرحي عبد القادر تاجر، عن عمر ناهز الـ80 سنة
الراحل توفي بمنزله العائلي ببئر خادم في العاصمة،على إثر وعكة صحية
وهو زوج المغنية السطايفية بريزة، ومن بين أشهر أعماله مسرحية “البوابو.
Sabrina Kerkouba 9 فبراير 2019 الثقافة اضف تعليق 169 زيارة
انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم السبت، الفنان المسرحي عبد القادر تاجر، عن عمر ناهز الـ80 سنة
الراحل توفي بمنزله العائلي ببئر خادم في العاصمة،على إثر وعكة صحية
وهو زوج المغنية السطايفية بريزة، ومن بين أشهر أعماله مسرحية “البوابو.
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