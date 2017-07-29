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وفاة الفنان الشعبي هواري عوينات

yassin bouras 29 يوليو 2017 الثقافة, الحدث اضف تعليق 32 زيارة

توفي ليلة أمس الجمعة بوهران الفنان الشعبي  هواري عوينات عن عمر ناهز الـ70 سنة بعد صراع مع المرض حسب ما علم من الوسط  الفني المحلي.

وولد هواري عوينات في الفاتح  أبريل من سنة 1947 بوهران واشتهر خاصة في سنوات  التسعينات حيث فرض نفسه على الساحة الفنية الوطنية آنذاك بالعديد من الأغاني  الخفيفة في الطابع المغربي التي كان يصاحبها برقصات في نفس الطابع الفنيوقد قام كل من وزير الثقافة  عز الدين ميهوبي  ومدير الديوان الوطني لحقوق  المؤلف  سامي بن شيخ الحسين  بزيارة الفنان في شهر يونيو الماضي بمستشفى الأمن  الوطني لوهران.

وسيشيع جثمان الفقيد اليوم السبت بعد صلاة الظهر بمقبرة عين البيضاء بوهران.

رحم الله الفقيد

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

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