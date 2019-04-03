وفاة الفنان التشكيلي نورالدين فروخي

انتقل إلى رحمة الله، الفنان التشكيلي نورالدين فروخي، أحد رموز الرسم الجزائري، صباح الأربعاء بمرسيليا (فرنسا) عن عمر ناهز ال60 سنة، حسب ما علم من اقاربه.

ويحوز الفقيد الذي ولد سنة 1959 على رصيد كبير من المعارض الجماعية بالجزائر وأوروبا وفي بلدان اخرى من المغرب العربي فضلا عن خمس معارض فردية منذ 1986، كما درس نورالدين فروخي لعدة سنوات بالمدرسة العليا للفنون الجميلة.

وأسس سنة 2001 إلى جانب فنانين تشكيليين جزائريين من بينهم كريم سرغوة، زبير هلال، عمار بوراس، مجموعة “السباغين” التي كانت تدعو لتجديد الفن الجزائري وحرية الفنانين.

وفي سنة 2016، كشف الفقيد عن آخر معرض فردي له “برين دامور” قاوم فيه بنظرة جديدة الأساطير والتقاليد المتعلقة بالحب في المغرب العربي و حوض المتوسط، كما شاركت سنة 2018 إحدى أعماله في المعرض الجماعة “الرسم الجزائري في تنوعه” الذي نُظم بباريس.