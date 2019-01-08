وفاة العالم الفقيه الحاج سالم بن إبراهيم التواتي الأدراري

توفي، الشيخ المربي والفقيه الحاج سالم بن إبراهيم التواتي الأدراري الجزائري، عن عمر ناهز 91 سنة بمستشفى عبد الكريم بودرغومة بمدينة أدرار.

وولد الشيخ المربي والفقيه الحاج سالم بن إبراهيم التواتي الأدراري الجزائري سنة 1927 بتيميمون بولادية أدرار، تتلمذ على يد العلامة محمد بلكبير، ويعد من كبار تلامذته.

اشتغل بالتعليم للقرآن والعلوم الشرعية بالزاوية المسماة بـ: “الشتوية” التي تخرج منها العشرات من الأئمة ومعلمي القرآن الكريم، تولى الإمامة والخطابة لعشرات السنوات بمسجد عبد القادر الجيلاني بأدرار إلى آخر حياته.

تولى إلى جانب ذلك عدداً من المناصب كعضويته بالمجلس الإسلامي الأعلى وتوليه إدارة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية أدرار، وكذا التفتيش الجهوي لولايات الجنوب لصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.