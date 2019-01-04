وفاة الشاعر حسين زبرطعي وميهوبي يعزي رحيل الفقيد

عزى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عائلة الشاعر حسين زبرطعي، حيث كتب على حسابه الشخصي عبر “تويتر”، فقدنا اليوم شاعرا متميزا .وأديبا رائعا هو الصديق حسين زبرطعي بعد معاناة طويلة مع المرض

وأضاف الوزير:” أودّع فيه الشاعر الذي لم يتفاخر يوما بأدبه الإنساني الرفيع، وأودع الانسان الذي تعالى على الألم، حتى وأنا أتواصل معه عارضا عليه الدعم والمساعدة “.

يذكر أن الشاعر حسين زبرطعي، كاتب جزائري من عنابة، واحد من الأسماء الأدبية المهمة والمتميزة على المستوى الوطني، واحد من مؤسسي نادي الإبداع الأدبي وجمعية الشيء الآخر، ويعتبر أيضا من الناشطين الفاعلين في نادي الاتصال الثقافي بعنابة.

من أعماله الشعري “مخاوف”، “كهكذا ضوء ” … فاز بعدة جوائز شعرية وطنية، في السنوات الأخيرة عانى كثيرا مع المرض، واختفى عن الساحة الأدبية.