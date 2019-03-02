وفاة ابن المجاهد يوسف بن خدة في المسيرات

جلت مسيرات الجمعة 1 مارس، وفاة حسان بن خدة، إبن المجاهد ورئيس الحكومة المؤقتة الأولى أثناء الثورة التحريرية بن يوسف بن خدة، بالقرب من فندق الجزائر.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي “نترحم على روح الفقيد “حسان بن خدة”، إبن قامة الثورة التحريرية بن يوسف بن خدة، الذي توفي مساء اليوم (الجمعة). و إذ نتقدم بأخلص تعازينا لأهله و ذويه، نؤكد بأن التحقيقات الطبية الشرعية ستوضح اسباب و ظروف وفاته”

ومن جهته روى شقيقه سليم بن خدة تقاصيل وفاة الضحية، حيث قال “بعد أن صلى صلاة العصر في الشارع جماعة على الرصيف بجنب قصر الشعب واصل المسيرة مع الشباب و منهم أخي الأصغر و أعضاء من العائلة بنية الإلتحاق ببيت الوالدة في حيدرة”.

وأضاف “على مستوى نزل الجزائر وقفت المسيرة التي كانت تجري بكل سلمية و فجأة تدخلت قوات الأمن بعنف مما أدى إلى إزدحام كبير بين النازلين و الصاعدين و فقد الإتصال بالأخ و حدث هذا تزامنا مع وصول عدد كبير من البلطجية في عين المكان و ترك لهم الميدان للنهب و السلب . و على الساعة السابعة و نصف إتصل بي موظف في المستشفى ليخبرني بوجود جثت أخي في مصلحة التشريح.. “.