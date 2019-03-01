وضع 30 مسرعا في الخدمة للعلاج بالأشعة لمرضى السرطان

كشفت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عن وضع 30 مسرعا في الخدمة في مجال العلاج بالأشعة بالنسبة للمصابين بالسرطان

وأكد وزارة الصحة أن الدولة عززت وحسنت عروض التداوي بالأشعة من خلال وضع 30 مسرعا في الخدمة على المستوى الوطني بالإضافة الى 10 مسرعات بالقطاع الخاص” .كما سيدخل 12 مسرعا حيز الخدمة خلال سنة 2019 بولايات كل من الوادي وبشار وادرار و وهران

وقد قررت الوزارة في نفس الإطار تجديد مسرعي كل من المؤسستين الاستشفائيتين المتخصصتين في مكافحة السرطان بيار وماري كوري بالجزائر العاصمة و البليدة وذلك على حساب ميزانية صندوق السرطان قصد تحسين العلاج بالأشعة وحصول المرضى على علاجات مبكرة

وفيما يتعلق بالتكفل بأمراض القلب ذكر ذات المصدر بأن الوزارة جهزت كل من المراكز الاستشفائية الجامعية لنفيسة حمود (بارني سابقا) وحساني اسعد ببني مسوس بالجزائر العاصمة وتيزي وزو بقاعات للقسطرة والتي من شأنها حصول المرضى على خدمات ذات جودة في الاختصاص المذكور

رزاقي.جميلة