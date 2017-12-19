

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على أن مستوى التلاميذ في اللّغة العربية “مقلق جدّا” بالرغم من أنها لغة التدريس

وأعلنت الوزيرة في مداخلتها خلال إفتتاح الندوة الوطنية حول تنفيذ المخطط الوطني للتكوين، امس بولاية قالمة، والتي صادف اليوم العالمي للغة العربية، عن وضع مخطط مع مخابر جامعية للعمل على تحسين مستوى التلاميذ في اللغة العربية من خلال الوقوف على الأخطاء المتكررة لمترشحي الامتحانات الوطنية النهائية. فيما لم تستبعد مشاركة دول عربية أخرى تعاني من نفس الإشكال في هذا المسعى. إضافة إلى تكوين 50 مفتش في هذه المادة لمضاعفة تغطيتهم على المستوى الجهوي والولائي في مرحلة قادمة.

و شددت بن غبريط من جهة أخرى، على ضرورة تجنيد عمال القطاع، وخاصة المعلمين للتحذير من مخاطر الأجهزة الالكترونية والانترنت على التلاميذ، مشيرة إلى تسجيل أطباء النفس لتراجع في القدرات الاستيعابية والتركيزية لهم، ما يستدعي حسبها ترشيد استعمال هذه الوسائل بما يسمح للتلاميذ بإكتساب الكفاءات الرقمية دون التعرض لمخاطر الإدمان عليها.

كما أعلنت الوزيرة عن تنظيم جلسات ثانية مع جميع الشركاء في إطار التشاور المستمر والدوري، بداية من الأسبوع المقبل.

وفاء مرشدي