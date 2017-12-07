كشفت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عن وضع لجنة مختلطة بين وزارتي الصحة و التعليم العالي من أجل إيجاد أجوبة “مناسبة و وجيهة” لمطالب المقيمين في العلوم الطبية.

وكشفت الوزارة في بيان لها أنه “طبقا للتعهدات المتعلقة بالتكفل الفعلي بالمطالب المعبر عنها خلال اللقاء الذي خص به البروفيسور مختار حسبلاوي، وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،و ممثلي الأطباء المقيمين في العلوم الطبية، تقرر إنشاء لجنة مختلطة بين وزارتي الصحة و التعليم العالي من أجل دراسة جميع المطالب المرتبطة بالبيداغوجيا و ظروف أجراء التخصص بهدف إيجاد أجوبة ملائمة و وجيهة لها”.

وللإشارة جاء قرار وزارة الصحة بعد دخول إضراب الأطباء المقيمون والمقدر عددهم بـ8 ألاف طبيب أسبوعه الرابع للمطالبة أساسا بإلغاء الخدمة المدنية في صيغتها الحالية و تحسين ظروف العمل و التكوين ،وقد تسبب هذا الاضراب في شل المستشفيات وتأخير المئات من المواعيد الطبية والعمليات الجراحية للمرضى.

رزاقي.جميلة