استأنف منسق هيئة تسيير شؤون حزب جبهة التحرير الوطني لقاءاته مع القيادات السابقة للحزب في محاولة للملمة صفوفه و شتاته تحضيرا لعقد المؤتمر الاستثنائي المنتظر بعد الرئاسيات حسب ما كشف عنه مدير ديوان الحزب نذير بولقرون في تصريح سابق ل”الجزائر” بحيث التقى هذا الأخير بالقيادي عبد القادر حجار سفير الجزائر في تونس والذي عاد و طرق باب الأفالان بعد عشر سنوات من الغياب و حسب ما كشفت عنه مصادر ل ” الجزائر” فإن الاجتماع بين معاذ و بوشارب دام لأكثر من ساعتين و تمحور على كيفية إعادة حزب جبهة التحرير الوطني لسكته الصحيحة بعد الأزمات المتتالية التي عرفها .

وذكر حجار في تصريح له على هامش اللقاء :” منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني على عاتقه مسؤولية كبيرة و معقدة لتنظيم الحزب و لم شتاته سيما وأنه بحاجة لهم كثيرا اليوم ليعود الأفالان لعهدة و على هذه الأخيرة الاستجابة لهذا النداء لكون الأمر يتعلق بحزب الأفالان ونتمنى التوفيق للجميع”. .والتقى بوشارب في الوقت نفسه مع عضو المكتب السياسي السابق محمد عليوي.

زينب بن عزوز